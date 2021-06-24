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«Послезавтра - в реанимации»: доктор наук об индийском штамме

Елена Прошина
48 минут назад
Доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что индийский штамм коронавируса поражает легкие быстрее своих предшественников. Об этом пишет «Лента.ру».
«Послезавтра - в реанимации»: доктор наук об индийском штамме
Фото: ReutersReuters
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что почти у 90 процентов заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм. Этот штамм агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отмечал, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.
Баранова подтвердила, что болезнь при заражении индийским штаммом развивается молниеносно: пациент госпитализируют с небольшим поражением легких, но уже через сутки он попадает в реанимацию.
«То есть функция легких теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года», - подчеркнула доктор наук.
Баранова отметила, что клетки эпителия, которыми выстланы легкие человека, - «хлипенькие». При COVID-19 они быстро перестают производить необходимые для газообмена вещества.
«А следующий шаг - клетки вообще превратятся в фибробласты. В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей. Похоже, дельта-вариант коронавируса научился проводить этот процесс очень быстро», - отметила она.
Для защиты от дельта-варианта россиянам, которые уже делали прививку от коронавируса, нужно повторно вакцинироваться через полгода.
Общество,Анча Баранова,Джордж Мейсон,Сергей Собянин,Lenta.ru,Москва,
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