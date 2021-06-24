«Послезавтра - в реанимации»: доктор наук об индийском штамме

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Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что почти у 90 процентов заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм. Этот штамм агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отмечал, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.

Баранова подтвердила, что болезнь при заражении индийским штаммом развивается молниеносно: пациент госпитализируют с небольшим поражением легких, но уже через сутки он попадает в реанимацию.

«То есть функция легких теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года», - подчеркнула доктор наук.

Баранова отметила, что клетки эпителия, которыми выстланы легкие человека, - «хлипенькие». При COVID-19 они быстро перестают производить необходимые для газообмена вещества.

«А следующий шаг - клетки вообще превратятся в фибробласты. В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей. Похоже, дельта-вариант коронавируса научился проводить этот процесс очень быстро», - отметила она.