Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым прошло в Театре имени Вахтангова, где актер работал более 60 лет. Об этом передает корреспондент РИА Новости.

Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в своих лучших театральных ролях. Гроб с телом артиста установили на сцене в окружении венков, в том числе от президента РФ и правительства. Звучала музыка и стихи в исполнении Ланового.

В последний путь артиста проводили аплодисментами и криками "Браво!"

Актер, общественный деятель, театральный педагог Василий Лановой скончался в московской больнице 28 января в возрасте 87 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Дебют Ланового в кино начался с роли избалованного и эгоистичного старшеклассника в фильме "Аттестат зрелости", которая принесла ему всесоюзную известность. За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин, "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны".