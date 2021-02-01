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Прощание с Василием Лановым 

Александр Котлеткин 14 минут назад
Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым прошло в Театре имени Вахтангова, где актер работал более 60 лет. Об этом передает корреспондент РИА Новости.
Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в своих лучших театральных ролях. Гроб с телом артиста установили на сцене в окружении венков, в том числе от президента РФ и правительства. Звучала музыка и стихи в исполнении Ланового.
В последний путь артиста проводили аплодисментами и криками "Браво!"
Актер, общественный деятель, театральный педагог Василий Лановой скончался в московской больнице 28 января в возрасте 87 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
Дебют Ланового в кино начался с роли избалованного и эгоистичного старшеклассника в фильме "Аттестат зрелости", которая принесла ему всесоюзную известность. За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин, "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны".
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Общество , Фото , Василий Лановой , РИА Новости
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