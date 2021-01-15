Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Создатель «Ералаша» скончался от коронавируса 

Александр Котлеткин 3 минуты назад
Бориса Грачевского снова погрузили в медикаментозную кому. Состояние здоровья создателя «Ералаша», ранее госпитализированного с коронавирусом в реанимацию, по-прежнему остается тяжелым.
Об этом передает «Российская газета» со ссылкой на друга режиссера, актера Владимира Долинского.
«Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние», — рассказал журналистам Владимир Долинский.
Как сообщал Telegram-канал «База», Бориса Грачевского госпитализировали в 52-ю больницу ещё 27 декабря. 7 января его подключили к аппарату ИВЛ, так как самостоятельно создатель «Ералаша» дышать практически не мог. Тогда режиссера впервые ввели в состояние искусственной комы.
11 января, Грачевский пришёл в себя и начал жестами общаться с врачами, но его состояние начало резко ухудшаться. Кинорежиссера отправили в другую реанимацию, где есть аппарат ЭКМО — устройство, позволяющее насыщать организм кислородом непосредственно через кровь. Врачи пока не дают никаких прогнозов.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Комментарии 15
Общество , Фото , Владимир Долинский , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
01:08
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
Армия
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
00:35
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
00:30
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
Армия
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
00:40
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
Армия
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
00:54
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
Армия
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
00:50
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
Общество
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
01:11
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
Происшествия
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
02:45
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
Происшествия
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
02:10
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
Шоу-бизнес
Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово
02:32
Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение