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Москва

Пока вы в маске: на Украине в «Спутнике V» увидели «орудие российской пропаганды» 

Елена Прошина 1 час назад

Глава МИД Украины увидел в "Спутнике V" "орудие российской пропаганды"

Украинский премьер Денис Шмыгаль также считает, что сама дискуссия на Украине о закупке российской вакцины — это "признак навязанной гибридной дискуссии".
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Россиян предостерегли от покупки поддельных вакцин

Мошенники активизировались в праздничный период. Кроме того, было выявлено множество попыток продать поддельные справки об эпидемиологическом окружении и об отсутствии у гражданина COVID-19.
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Умер митрополит Филарет

В декабре прошлого года Филарет попал в больницу с коронавирусом.
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В организме россиянки развилось 18 мутаций коронавируса

Речь идет о пациентке 47 лет со злокачественной лимфомой. Коронавирусом она заразилась в апреле 2020 года в больнице во время прохождения курса химиотерапии. Вплоть до 9 сентября взятые у нее анализы показывали положительный результат на инфекцию.
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Блогер Бейсовский перед смертью не смог купить лекарства от COVID-19

"И знакомые пытались найти, и родственники. Везде пусто. В новогоднее время, когда число заболевших будет расти как на дрожжах. Но у логистики праздники, сорри», — написал Денис Бейсовский в одном из своих последних постов в "Твиттере".
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Общество , Видео , Денис Шмыгаль , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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