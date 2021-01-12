Глава МИД Украины увидел в "Спутнике V" "орудие российской пропаганды"

Украинский премьер Денис Шмыгаль также считает, что сама дискуссия на Украине о закупке российской вакцины — это "признак навязанной гибридной дискуссии".

Россиян предостерегли от покупки поддельных вакцин

Мошенники активизировались в праздничный период. Кроме того, было выявлено множество попыток продать поддельные справки об эпидемиологическом окружении и об отсутствии у гражданина COVID-19.

Умер митрополит Филарет

В декабре прошлого года Филарет попал в больницу с коронавирусом.

В организме россиянки развилось 18 мутаций коронавируса

Речь идет о пациентке 47 лет со злокачественной лимфомой. Коронавирусом она заразилась в апреле 2020 года в больнице во время прохождения курса химиотерапии. Вплоть до 9 сентября взятые у нее анализы показывали положительный результат на инфекцию.

Блогер Бейсовский перед смертью не смог купить лекарства от COVID-19

"И знакомые пытались найти, и родственники. Везде пусто. В новогоднее время, когда число заболевших будет расти как на дрожжах. Но у логистики праздники, сорри», — написал Денис Бейсовский в одном из своих последних постов в "Твиттере".