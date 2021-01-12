Украинский премьер Денис Шмыгаль также считает, что сама дискуссия на Украине о закупке российской вакцины — это "признак навязанной гибридной дискуссии".
Россиян предостерегли от покупки поддельных вакцин
Мошенники активизировались в праздничный период. Кроме того, было выявлено множество попыток продать поддельные справки об эпидемиологическом окружении и об отсутствии у гражданина COVID-19.
Умер митрополит Филарет
В декабре прошлого года Филарет попал в больницу с коронавирусом.
В организме россиянки развилось 18 мутаций коронавируса
Речь идет о пациентке 47 лет со злокачественной лимфомой. Коронавирусом она заразилась в апреле 2020 года в больнице во время прохождения курса химиотерапии. Вплоть до 9 сентября взятые у нее анализы показывали положительный результат на инфекцию.
Блогер Бейсовский перед смертью не смог купить лекарства от COVID-19
"И знакомые пытались найти, и родственники. Везде пусто. В новогоднее время, когда число заболевших будет расти как на дрожжах. Но у логистики праздники, сорри», — написал Денис Бейсовский в одном из своих последних постов в "Твиттере".