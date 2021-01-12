Блогер Бейсовский перед смертью не смог купить лекарства от COVID-19

«Несколько дней пытаемся купить антибиотик, почти самый важный при коронавирусе. В аптеки его не привезут до 11-го, потому что праздники. Нашли пару пачек не в Московской области, там есть хоть что-то. Забронировали, послали на такси Игги, а там: «Ой, заказ слетел! Ничего нет!» И конца этому нет!