Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«И конца этому нет!» Бейсовский отчаянно пытался купить лекарства перед смертью 

Чемпионат.com 1 час назад
Блогер Бейсовский перед смертью не смог купить лекарства от COVID-19
Фото: Instagram
Скончавшийся видеоблогер Денис Бейсовский испытывал проблемы с покупкой лекарств, необходимых для лечения коронавируса.

«Несколько дней пытаемся купить антибиотик, почти самый важный при коронавирусе. В аптеки его не привезут до 11-го, потому что праздники. Нашли пару пачек не в Московской области, там есть хоть что-то. Забронировали, послали на такси Игги, а там: «Ой, заказ слетел! Ничего нет!» И конца этому нет!

До этого и знакомые пытались найти, и родственники. Везде пусто. В новогоднее время, когда число заболевших будет расти как на дрожжах. Но у логистики праздники, сорри. Сидите дома на изоляции, и хрен что к вам приедет», — написал Бейсовский в одном из своих последних постов в "Твиттере".
Блогер Бейсовский умер в 31 год после коронавируса
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Чемпионат.com: последние новости
Трансгендеры просят добавить на Twitch специальный тег Трансгендеры просят добавить на Twitch специальный тег Пономарёв – о словах Фетисова: рад, что не сидел на трибуне, а помогал нашей сборной Пономарёв – о словах Фетисова: рад, что не сидел на трибуне, а помогал нашей сборной Артём Ребров: только прошедшие тысячи километров собаки смогут показать пример для молодых Артём Ребров: только прошедшие тысячи километров собаки смогут показать пример для молодых
Общество , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Участник телеигры показал пенис ведущему
00:48
Участник телеигры показал пенис ведущему
Общество В мире
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
00:10
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
Наука и техника Общество
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
01:00
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
00:36
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
00:14
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
Наука и техника
Создание фонда поддержки детей попало на видео
01:34
Создание фонда поддержки детей попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение