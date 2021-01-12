Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В организме заразившейся россиянки развилось 18 мутаций коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россиянка со сниженным иммунитетом полгода болела COVID-19, в результате в ее организме развилось 18 новых мутаций коронавируса. Об этом говорится в препринте с описанием случая, опубликованном российскими учеными на сайте virological.org.
Речь идет о пациентке 47 лет со злокачественной лимфомой. Коронавирусом она заразилась в апреле 2020 года в больнице во время прохождения курса химиотерапии. Вплоть до 9 сентября взятые у нее анализы показывали положительный результат на инфекцию.
Было проведено сравнительное исследование мазков, взятых у женщины весной и в конце лета. Расшифровка генома показала наличие множества новых мутаций, две из которых были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании. Авторы работы уточнили, что один из этих «норковых» штаммов раньше находили у другого больного с ослабленным иммунитетом, которого лечили плазмой с антителами.
Россияне столкнулись с дефицитом тестов для диабетиков
Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский указал, что более заразный британский вариант вируса (VOC-202012/01) также, предположительно, изначально появился с организме иммуносупрессированного пациента.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России может появиться свой национальный штамм коронавируса, как это произошло в Великобритании. Он указал, что, скорее всего, такая мутация уже существует, но пока официально не выявлена.
Последние новости
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена США пригласили Россию на инаугурацию Байдена В Госдуму внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года В Госдуму внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне ради Байдена Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне ради Байдена
Комментарии 9
Общество , Видео , Александр Гинцбург , Константин Крутовский , Германия , Дания , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
00:36
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
00:14
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
Наука и техника
Создание фонда поддержки детей попало на видео
01:34
Создание фонда поддержки детей попало на видео
Общество
Появилось видео планов Илона Маска на 2021 год
07:18
Появилось видео планов Илона Маска на 2021 год
Наука и техника
Медведица, не впавшая в спячку, попала на видео
00:53
Медведица, не впавшая в спячку, попала на видео
Общество
Видео обрушенной крыши спорткомплекса Краснодара
00:44
Видео обрушенной крыши спорткомплекса Краснодара
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение