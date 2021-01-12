Глава МИД Украины увидел в «Спутнике V» «орудие российской пропаганды»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Кулеба ранее назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.

"Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины", — заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник в ответ на вопрос, использовала бы Украина российскую вакцину от COVID-19, если бы ее эффективность была доказана и она была бы дешевле.

Министр также считает, что сама дискуссия на Украине о закупке российской вакцины — это "признак навязанной гибридной дискуссии".

"Окончательных результатов исследований по "Спутнику" нет, и это медицинский показатель. Но я хочу сказать, что здесь есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский, — это фактор пропагандистский", — утверждает Кулеба.

В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.