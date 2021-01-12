В России выявлены факты мошенничества, касающиеся продажи вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала руководитель Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Мы продолжаем мониторинг фейков о коронавирусе и вакцине. С начала года обнаружено 1 112 фейков о вакцине. Также зафиксирован ряд фактов мошенничества, в том числе связанных с продажей неких вакцин, включая иностранные, а также поддельных справок об отсутствии коронавируса, — приводит слова Мизулиной ТАСС.

Она отметила, что мошенники активизировались в праздничный период. Было выявлено множество попыток продать поддельные справки об эпидемиологическом окружении и об отсутствии у гражданина COVID-19. Подобных рекламных объявлений в соцсетях и поисковых системах было обнаружено свыше 560. Кроме того, злоумышленники предлагали пользователем купить вакцины от коронавируса, в том числе зарубежного производства.

Как ранее писал NEWS.ru, в период новогодних праздников вакцину от коронавируса поставили в несколько раз больше человек, чем в конце декабря 2020 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что врачи хорошо поработали на прививочной кампании. В том числе они провели вакцинацию в домах ветеранов и таким образом защитили от риска заражения COVID-19 наиболее уязвимую группу населения.