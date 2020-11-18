Пока вы в маске: побочные эффекты новой чудо-вакцины 

В РФ зафиксирован максимум по числу смертей от COVID

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 442 днем ранее, это максимум с начала пандемии.

Побочные эффекты новой чудо-вакцины

Американская биотехнологическая компания обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своего экспериментального препарата от covid-19.

Путин проведет совещание по коронавирусу

Президент проведет в среду, 18 ноября, совещание по ситуации с коронавирусом в регионах, сообщил официальный представитель Кремля. Его цитирует.

«Вектор» создаст еще три вакцины от коронавируса

Государственный центр «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона», создаст еще три препарата от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Милонов заболел COVID-19

Депутат Госдумы Виталий Милонов объявил, что заболел коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости. По словам политика, сейчас он находится на самоизоляции.

Доказано наличие длительного иммунитета после COVID

NIH / NIAID

Исследовательская группа Медицинского центра Фрайбургского университета в Германии доказала наличие у людей, выздоровевших от COVID-19, иммунных клеток, которые длительное время остаются в организме и могут опосредовать быстрый иммунный ответ в случае повторного заражения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.