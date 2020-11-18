Пока вы в маске: побочные эффекты новой чудо-вакцины 

В РФ зафиксирован максимум по числу смертей от COVID
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 442 днем ранее, это максимум с начала пандемии.
Побочные эффекты новой чудо-вакцины
Американская биотехнологическая компания обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своего экспериментального препарата от covid-19.
Путин проведет совещание по коронавирусу
Президент проведет в среду, 18 ноября, совещание по ситуации с коронавирусом в регионах, сообщил официальный представитель Кремля. Его цитирует.
«Вектор» создаст еще три вакцины от коронавируса
Государственный центр «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона», создаст еще три препарата от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Милонов заболел COVID-19
Депутат Госдумы Виталий Милонов объявил, что заболел коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости. По словам политика, сейчас он находится на самоизоляции.
Доказано наличие длительного иммунитета после COVID
NIH / NIAID
Исследовательская группа Медицинского центра Фрайбургского университета в Германии доказала наличие у людей, выздоровевших от COVID-19, иммунных клеток, которые длительное время остаются в организме и могут опосредовать быстрый иммунный ответ в случае повторного заражения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.