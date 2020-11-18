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Пока вы в маске: побочные эффекты новой чудо-вакцины 

Сергей Василенок 35 минут назад

В РФ зафиксирован максимум по числу смертей от COVID

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 442 днем ранее, это максимум с начала пандемии.
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Побочные эффекты новой чудо-вакцины

Американская биотехнологическая компания обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своего экспериментального препарата от covid-19.
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Путин проведет совещание по коронавирусу

Президент проведет в среду, 18 ноября, совещание по ситуации с коронавирусом в регионах, сообщил официальный представитель Кремля. Его цитирует.
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«Вектор» создаст еще три вакцины от коронавируса

Государственный центр «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона», создаст еще три препарата от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
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Милонов заболел COVID-19

Депутат Госдумы Виталий Милонов объявил, что заболел коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости. По словам политика, сейчас он находится на самоизоляции.
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Доказано наличие длительного иммунитета после COVID

NIH / NIAID
Исследовательская группа Медицинского центра Фрайбургского университета в Германии доказала наличие у людей, выздоровевших от COVID-19, иммунных клеток, которые длительное время остаются в организме и могут опосредовать быстрый иммунный ответ в случае повторного заражения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.
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Общество , Видео , Виталий Милонов , Госдума , РИА Новости , Reuters
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