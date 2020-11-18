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В России из-за коронавируса за сутки умерли 456 человека. Это максимум с начала пандемии 

ТАСС 26 минут назад
В РФ зафиксирован максимум по числу смертей от COVID
Фото: РИА Новости
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 442 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 34 387 пациентов, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 1,73%, следует из данных штаба.
При этом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 985, что стало минимумом с 11 ноября. В общей сложности в стране заразились 1 991 998 человек. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Калмыкии и Татарстане (по 0,7%). В частности, за сутки были выявлены 2 215 новых случаев заражения в Санкт-Петербурге, 864 — в Московской области, 432 — в Нижегородской области, 358 — в Свердловской области, 339 — в Архангельской области. В настоящее время в России продолжают лечение 456 528 человек.
Число уже выздоровевших после коронавируса россиян за сутки возросло до 25 179, что стало новым максимумом с начала пандемии. Всего уже выписаны 1 501 083 пациента. Число вылечившихся превысило количество выявленных за один день случаев впервые с 16 сентября. Кроме того, заметно увеличилась доля уже выздоровевших россиян — с 74,9% до 75,3% всех заразившихся.
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