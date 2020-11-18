Доказано наличие длительного иммунитета после COVID

Исследовательская группа Медицинского центра Фрайбургского университета в Германии доказала наличие у людей, выздоровевших от COVID-19, иммунных клеток, которые длительное время остаются в организме и могут опосредовать быстрый иммунный ответ в случае повторного заражения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

Ученые выяснили, что специфические для SARS-CoV-2 клетки CD8+ Т-лимфоциты, которые нацелены на различные вирусные белки, выделяются у 70 процентов выздоравливающих людей. Они определили, с какими участками (эпитопами) вируса связываются иммунные клетки, а также проанализировали, какие CD8+ Т-лимфоциты инициируются в ответ на COVID-19. Оказалось, что коронавирус вызывает быструю индукцию иммунной памяти, которая сохраняется долгое время.

SARS-CoV-2-специфические CD8+ Т-клетки памяти проявляли функциональные характеристики, сравнимые с гриппоспецифичными CD8+ Т-клетками, и были обнаружены у выздоравливающих людей с SARS-CoV-2, у которых не было выявлено антител против SARS-CoV-2, нацеленных на белок-шип (S-белок) и вирусный нуклеопротеин.

По словам исследователей, они уверены, что большинство людей, переживших инфекцию SARS-CoV-2, имеют некоторую защиту от повторного заражения. Аналогичным образом вакцина способна в значительной мере предотвратить COVID-19 или уменьшить тяжесть симптомов при заражении.