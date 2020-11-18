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Кремль анонсировал совещание у Путина по ситуации с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 3 42 минуты назад
Путин проведет совещание по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин проведет в среду, 18 ноября, совещание по ситуации с коронавирусом в регионах, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
Глава государства проведет встречу с членами правительства в режиме видеоконференции, уточнил Песков. «Это важная встреча с одной чрезвычайно важной темой», — добавил представитель Кремля.
В России за сутки выявили 20 985 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864). Меньше всего — в Ненецком (7) и Чукотском (5) автономных округах.
Кроме того, за последние 24 часа в стране умерло рекордное число пациентов с коронавирусом — 456. Предыдущие рекордные показатели по количеству смертей за сутки фиксировались 17 ноября — 442.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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