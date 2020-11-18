Путин проведет совещание по коронавирусу

Глава государства проведет встречу с членами правительства в режиме видеоконференции, уточнил Песков. «Это важная встреча с одной чрезвычайно важной темой», — добавил представитель Кремля.

В России за сутки выявили 20 985 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864). Меньше всего — в Ненецком (7) и Чукотском (5) автономных округах.