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Милонов заболел COVID-19

Москва24
46 минут назад
Депутат Госдумы Виталий Милонов объявил, что заболел коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Милонов заболел COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам политика, сейчас он находится на самоизоляции. Контакты с другими людьми он исключил уже пять дней назад.
В ноябре Милонов призвал законодательно запретить заказывать Деда Мороза и Снегурочку на дом. Депутат объяснил такое решение профилактикой распространения коронавируса. По мнению парламентария, вводить ограничения должны региональные власти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди депутатов и губернаторов. По словам представителя Кремля, сам характер работы подразумевает большое количество контактов с людьми.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что 130 депутатов Госдумы переболели коронавирусом или болеют на данный момент. Из них 28 потребовалась госпитализация.
Политика,Виталий Милонов,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Госдума,
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