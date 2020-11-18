Милонов заболел COVID-19

По словам политика, сейчас он находится на самоизоляции. Контакты с другими людьми он исключил уже пять дней назад.
В ноябре Милонов призвал законодательно запретить заказывать Деда Мороза и Снегурочку на дом. Депутат объяснил такое решение профилактикой распространения коронавируса. По мнению парламентария, вводить ограничения должны региональные власти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди депутатов и губернаторов. По словам представителя Кремля, сам характер работы подразумевает большое количество контактов с людьми.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что 130 депутатов Госдумы переболели коронавирусом или болеют на данный момент. Из них 28 потребовалась госпитализация.