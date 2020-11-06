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Умер Михаил Жванецкий 

Александр Котлеткин 21 минуту назад
В возрасте 86 лет скончался известный комик Михаил Жванецкий. Об этом сообщает «Подъем».
По информации телеграм-канала «112», о смерти сатирика сообщили его друзья.
Жванецкому, как сообщал «Рамблер», было 86 лет. 7 октября его представитель Олег Сташкевич рассказал, что комик решил не демонстрировать общественности потерю своей привычной работоспособности, закрыть свою передачу, закончить концертную деятельность и стареть дома.
Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В свое время, круто изменив трудовую биографию, Михаил Михайлович взялся за перо и стал писать монологи и миниатюры. Познакомился с Аркадием Райкиным, тот взял его в свой театр
Жванецкий давно стал писателем, которого цитируют как классика. Единицей юмора называют "один Жван", а жанр, в котором выступает сатирик, именуют "Жванецким".
По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы книги. В частности, писатель — автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других, а "Собрание сочинений", первоначально выпущенное в четырех томах, пополнилось дополнительным пятым томом.
В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин наградил сатирика орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
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Общество , Фото , Аркадий Райкин , Михаил Жванецкий , Владимир Путин
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