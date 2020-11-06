Умер Михаил Жванецкий 

В возрасте 86 лет скончался известный комик Михаил Жванецкий . Об этом сообщает «Подъем».

По информации телеграм-канала «112», о смерти сатирика сообщили его друзья.

Жванецкому, как сообщал «Рамблер», было 86 лет. 7 октября его представитель Олег Сташкевич рассказал, что комик решил не демонстрировать общественности потерю своей привычной работоспособности, закрыть свою передачу, закончить концертную деятельность и стареть дома.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В свое время, круто изменив трудовую биографию, Михаил Михайлович взялся за перо и стал писать монологи и миниатюры. Познакомился с Аркадием Райкиным , тот взял его в свой театр

Жванецкий давно стал писателем, которого цитируют как классика. Единицей юмора называют "один Жван", а жанр, в котором выступает сатирик, именуют "Жванецким".

По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы книги. В частности, писатель — автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других, а "Собрание сочинений", первоначально выпущенное в четырех томах, пополнилось дополнительным пятым томом.