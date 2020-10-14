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Пока вы в маске: побочные эффекты российской вакцины 

Сергей Василенок 48 минут назад
Пока вы в маске: побочные эффекты российской вакцины
Фото: ТАСС

Собянин перевел часть школьников на дистанционку

Ученики средних и старших классов школ Москвы будут переведены на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Как столица борется с COVID-19 в нашем материале.
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Минздрав назвал крайне напряженной ситуацию с COVID в РФ

Минздрав оценивает ситуацию с коронавирусом в России как «крайне напряженную». Глава ведомства Михаил Мурашко заявил об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Показатель заболеваемости за неделю вырост с 41 до почти 53 человек на 100 тысяч населения.
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Раскрыты побочные эффекты российской вакцины

«В России на первую отечественную вакцину отмечалась только местная реакция, никаких серьезных побочных эффектов не зафиксировано», — сказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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«Коронавирусные» выплаты медикам пересчитают

Стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-19 могут начать рассчитывать, исходя из фактически отработанного времени. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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"10 миллионов погибнут": слова Гейтса оказались пророческими

Журналистка «Царьграда» Мария Иваткина вспомнила старые прогнозы основателя Microsoft Билла Гейтса о грядущей пандемии и сравнила их с коронавирусом, появившимся в 2019 году. По ее мнению, Гейтс в последние годы не просто так вкладывался в вакцины.
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Мошенники освоили новую уловку во время пандемии

Россиянам, у которых из-за сложной экономической ситуации появились долги за ЖКХ, мошенники предлагают «здесь и сейчас» погасить их со скидкой. Об этом рассказали РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности.
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Общество , Билл Гейтс , Сергей Собянин , Александр Горелов , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Госдума , Microsoft , Роспотребнадзор , РИА Новости , Царьград ТВ , ИТАР-ТАСС , Reuters
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