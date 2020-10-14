Пока вы в маске: побочные эффекты российской вакцины 

Ученики средних и старших классов школ Москвы будут переведены на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Как столица борется с COVID-19 в нашем материале.

Минздрав оценивает ситуацию с коронавирусом в России как «крайне напряженную». Глава ведомства Михаил Мурашко заявил об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Показатель заболеваемости за неделю вырост с 41 до почти 53 человек на 100 тысяч населения.

Александр Горелов. «В России на первую отечественную вакцину отмечалась только местная реакция, никаких серьезных побочных эффектов не зафиксировано», — сказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-19 могут начать рассчитывать, исходя из фактически отработанного времени. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Журналистка «Царьграда» Мария Иваткина вспомнила старые прогнозы основателя Microsoft Билла Гейтса о грядущей пандемии и сравнила их с коронавирусом, появившимся в 2019 году. По ее мнению, Гейтс в последние годы не просто так вкладывался в вакцины.

Россиянам, у которых из-за сложной экономической ситуации появились долги за ЖКХ, мошенники предлагают «здесь и сейчас» погасить их со скидкой. Об этом рассказали РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности.