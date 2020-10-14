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Борьба с COVID-19: Собянин перевел часть школьников на дистанционку 

Артём Кульша 58 минут назад
Ученики средних и старших классов школ Москвы будут переведены на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Как писал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин продлил школьные каникулы на две недели, вместо одной.
Сегодня Собянин отметил, что длинные каникулы позволили снизить с 19% до 11% долю детей среди заболевших коронавирусом.

«Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет. Посоветовавшись с педагогами и санитарными врачами, мы приняли следующее решение: с понедельника, 19 октября, ученики 1-5 классов возобновляют обучение в очном режиме; школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — пояснил мэр.

Более 100 российских школ ушли на «удаленку»
Градоначальник объяснил такое решение тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения, при этом легче адаптируются к дистанционному формату обучения.

«Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу», — пояснил Собянин.

Он также подчеркнул, что, переведя часть детей на дистанционное обучение, власти Москвы «существенно уменьшают эпидемио¬логическую нагрузку на школы».
Для сокращения количества контактов также с 19 октября по 1 ноября приостановлена работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении правительства Москвы, отметил Собянин.
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Образование , Видео , Общество , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
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