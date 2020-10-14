Ученики средних и старших классов школ Москвы будут переведены на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина

Как писал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин продлил школьные каникулы на две недели, вместо одной.

Сегодня Собянин отметил, что длинные каникулы позволили снизить с 19% до 11% долю детей среди заболевших коронавирусом.

«Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет. Посоветовавшись с педагогами и санитарными врачами, мы приняли следующее решение: с понедельника, 19 октября, ученики 1-5 классов возобновляют обучение в очном режиме; школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — пояснил мэр.

Градоначальник объяснил такое решение тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения, при этом легче адаптируются к дистанционному формату обучения.

«Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу», — пояснил Собянин.

Он также подчеркнул, что, переведя часть детей на дистанционное обучение, власти Москвы «существенно уменьшают эпидемио¬логическую нагрузку на школы».

Для сокращения количества контактов также с 19 октября по 1 ноября приостановлена работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении правительства Москвы, отметил Собянин.