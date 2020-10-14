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Роспотребнадзор рассказал о побочных эффектах вакцины «Спутник V» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Раскрыты побочные эффекты российской вакцины
Фото: РИА Новости
Эпидемиологи не выявили серьезных побочных эффектов российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В России на первую отечественную вакцину отмечалась только местная реакция, никаких серьезных побочных эффектов не зафиксировано», — сказал РИА «Новости» Горелов.

Она уточнил, что при выявлении болезней или серьезных побочных эффектов у испытывающих вакцину от COVID-19 проводилось бы расследование, поскольку регистрация всех препаратов проходит по строго утвержденному международному протоколу.
Ранее Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях старше 60 лет.
Что нельзя делать перед вакцинацией?
Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.
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Общество , Александр Горелов , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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