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Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем 

Александр Котлеткин 27 минут назад
Довгань родился 30 июля 1964 года в амурском поселке Ерофей Павлович в семье машиниста-железнодорожника и продавщицы. В детстве и юности Довгань жил в Тольятти и Краснодаре, после службы в армии окончил Тольяттинский политехнический институт.
В 1987-1990 Довгань работал мастером на Волжском автомобильном завод, затем — в НТЦ (научно-техническом центре). Довгань рассказывал, что начальный капитал для собственного бизнеса он получил благодаря продаже книг о восточных единоборствах, которыми он серьезно занимался.
В 1990-1999 годах создал компании «Дока-пицца», «Дока-хлеб» и марку «Довгань». Его ЗАО «Довгань» занималось производством водки, пива, круп, сигарет и шоколада. Кризис 1998 года нанес серьезный удар по его бизнесу.
До 2000 года Довгань также пробовал себя в политике — председательствовал в «Российской партии Довгань», позже, до 2011-го управлял косметической компанией «Эдельстар». В конце концов Довгань сконцентрировался на создании бизнес-тренингов и написал 17 книг, включая книги о каратэ, франчайзинге, здоровье и личной жизни (к примеру, «Как завоевать сердце мужчины»). Его «Академия победителей» продает тренинги, на которых людей учат быть коммуникабельными, решительными и успешными.
СМИ писали, что Довгань несколько раз менял фамилию, сначала на «Величайший», затем — на «Счастливый». Он был женат трижды, стал отцом двух дочерей и сына.
Довгань рассказывал о планах развивать сеть интеллектуальных клубов в Армении, Израиле и на Украине, называя Киев «интеллектуальной столицей мира». Сообщалось, что в последнее время бизнесмен живет в Киеве.
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Общество , Фото , Владимир Довгань , Краснодар , Тольятти
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