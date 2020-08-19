Что стало с Леней Голубковым 

Актер Владимир Пермяков родился 2 декабря 1952 года в красноярской деревне Пермяково. Он окончил театральную студию, несколько лет играл в красноярских театрах, а в 90-х решил перебраться в Москву

В Москве Пермякову долгое время приходилось работать на трех работах, чтобы оплачивать съемную квартиру, но в 1994 году ему, наконец, повезло. Режиссер Тамара Коршунова пригласила Пермякова на пробы для МММ, попросив одеться «во все старенькое». В интервью Russia Today Пермяков рассказал, что сам предложил несколько штрихов, которые помогли создать образ Лени Голубкова

«Когда я пришел на съемочную площадку, понял, что режиссеру нужен мужик из народа. И вот, зная русского мужика, его внутренний мир, интеллект, эмоции, вот из этих знаний я и строил образ», — объяснил он.

После выхода первых рекламных роликов Пермякова начали узнавать в метро и приглашать выпить. По его словам, в рейтинге популярности журнала «Антенна» за 1994 год Голубков оказался на первом месте, опередив президента Бориса Ельцина

Реклама принесла Пермякову славу, но не деньги: за первый ролик он получил тысячу рублей, позже ему начали платить по 200 долларов за съемочный день, а съемки были раз в месяц.

После краха МММ Пермякова начали обходить стороной, часть вины Сергея Мавроди упала тенью и на него. Однако сам актер создателя финансовой пирамиды ни в чем не винит.

«Для него МММ — это как для меня роли, как для режиссера поставить спектакль или снять фильм, это было каким-то творчеством», — заявил Пермяков.

Как сообщал «Рамблер», после смерти Мавроди Пермяков заявил, что создатель МММ был «надеждой» и «лучом света» для «нищих» россиян, а афериста из него сделали чиновники и СМИ.

В 2020 году Пермяков продолжает играть, готовит спектакль в театре «Апрель» и пробует себя в роли драматурга. Недавно он закончил автобиографическую пьесу «Рождение». По его словам, по ней планируют снять фильм.