Мучительная боль Михаила Кокшенова 

Сегодня стало известно о смерти Народного артиста России Михаила Кокшенова . Актеру было 83 года.

Михаил Кокшенов родился в Москве , закончил Московский индустриальный техникум и Театральный институт имени Щукина, некоторое время работал инженером, служил в московском Театре имени Маяковского, московском Театре миниатюр и Театре-студию киноактера (ныне — Центр театра и кино).

Любовь зрителей ему принесли роли в таких фильмах и сериалах, как «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и „Катюша“», «Вечный зов», «Адъютант его превосходительства».

В последние годы Михаил Кокшенов много и часто болел.

Проблемы со здоровьем начались у актера еще в 2017 году, когда он перенес инсульт. Несколько месяцев Кокшенов провел в больнице в реанимации. В 2019 году артиста госпитализировали с гнойной раной на ноге. По информации «Московского комсомольца», Кокшенов параллельно лечился от онкологического заболевания.

14 марта средства массовой информации сообщили, что Кокшенов перенес приступ на фоне низкого давления и его самочувствие ухудшилось. Два дня спустя он опроверг это сам — заявил, что с ним все хорошо. В свою очередь, его сиделка Феруза назвала сообщения СМИ о приступе обманом и уткой, а состояние актера прекрасным.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Михаил Кокшенов провел свои последние дни в больнице с подозрением на коронавирус. По предварительным данным, артист скончался из-за осложнений.

По другим данным смерть Кокшенова может быть связана с перенесенным им ранее инсультом.