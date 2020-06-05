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Мучительная боль Михаила Кокшенова 

Александр Котлеткин 45 минут назад
Сегодня стало известно о смерти Народного артиста России Михаила Кокшенова. Актеру было 83 года.
Михаил Кокшенов родился в Москве, закончил Московский индустриальный техникум и Театральный институт имени Щукина, некоторое время работал инженером, служил в московском Театре имени Маяковского, московском Театре миниатюр и Театре-студию киноактера (ныне — Центр театра и кино).
Любовь зрителей ему принесли роли в таких фильмах и сериалах, как «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и „Катюша“», «Вечный зов», «Адъютант его превосходительства».
В последние годы Михаил Кокшенов много и часто болел.
Проблемы со здоровьем начались у актера еще в 2017 году, когда он перенес инсульт. Несколько месяцев Кокшенов провел в больнице в реанимации. В 2019 году артиста госпитализировали с гнойной раной на ноге. По информации «Московского комсомольца», Кокшенов параллельно лечился от онкологического заболевания.
14 марта средства массовой информации сообщили, что Кокшенов перенес приступ на фоне низкого давления и его самочувствие ухудшилось. Два дня спустя он опроверг это сам — заявил, что с ним все хорошо. В свою очередь, его сиделка Феруза назвала сообщения СМИ о приступе обманом и уткой, а состояние актера прекрасным.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Михаил Кокшенов провел свои последние дни в больнице с подозрением на коронавирус. По предварительным данным, артист скончался из-за осложнений.
По другим данным смерть Кокшенова может быть связана с перенесенным им ранее инсультом.
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Общество , Фото , Шоу-бизнес , Михаил Кокшенов , Москва
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