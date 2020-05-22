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Пока вы дома: Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях 

Сергей Василенок 36 минут назад

Китай признал поражение в борьбе с пандемией

Премьер китайского Госсовета Ли Кэцян заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране еще не закончилась, сообщает РИА Новости.

Европа захотела изолироваться от Швеции

Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса.

Стабильность: Количество зараженных в РФ продолжает снижаться

За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб. Уточняется, что из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.

Названы сроки второй волны пандемии в России

Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 возможна в России в конце июля или августа. Об этом инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил ТАСС.

Спрогнозировано завершение пандемии в Крыму

Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.

Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях

Cadu Rolim/Keystone Press Agency
Векторная вакцина от коронавирусной инфекции неофициально проверена на людях. Сами себе её ввели сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).

Форвард «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

Тест на коронавирус нападающего екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка дал положительный результат, сообщает пресс-служба «Урала». Тесты остальных представителей клуба не выявили случаев инфицирования, передает ТАСС.

Мясников назвал причину «русского чуда» во время COVID-19

Микробиом россиян может быть причиной от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Об этом врач Александр Мясников заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев. Live».

Врач в нижнем белье оценила медсестру в бикини

Соцсети
Медсестру из тульского госпиталя, которая надела купальник под прозрачный защитный костюм, поддержала педиатр из Санкт-Петербурга, сделавшая ранее откровенную фотосессию, сообщает Metro.

Джигурда решил засудить Собянина

Актёр Никита Джигурда заявил о намерении судиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Тот, по его мнению, повинен в сговоре с теневых мировых элит, которые якобы выдумали несуществующую эпидемию коронавируса.
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Общество , Видео , Павел Погребняк , Никита Джигурда , Сергей Собянин , Александр Мясников , Минздрав РФ , ФК "Урал" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Китай , Швеция
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