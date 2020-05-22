Пока вы дома: Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях 

Китай признал поражение в борьбе с пандемией
Премьер китайского Госсовета Ли Кэцян заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране еще не закончилась, сообщает РИА Новости.
Европа захотела изолироваться от Швеции
Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса.
Стабильность: Количество зараженных в РФ продолжает снижаться
За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб. Уточняется, что из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
Названы сроки второй волны пандемии в России
Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 возможна в России в конце июля или августа. Об этом инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил ТАСС.
Спрогнозировано завершение пандемии в Крыму
Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях
Cadu Rolim/Keystone Press Agency
Векторная вакцина от коронавирусной инфекции неофициально проверена на людях. Сами себе её ввели сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
Форвард «Урала» Погребняк заразился коронавирусом
Тест на коронавирус нападающего екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка дал положительный результат, сообщает пресс-служба «Урала». Тесты остальных представителей клуба не выявили случаев инфицирования, передает ТАСС.
Мясников назвал причину «русского чуда» во время COVID-19
Микробиом россиян может быть причиной от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Об этом врач Александр Мясников заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев. Live».
Врач в нижнем белье оценила медсестру в бикини
Соцсети
Медсестру из тульского госпиталя, которая надела купальник под прозрачный защитный костюм, поддержала педиатр из Санкт-Петербурга, сделавшая ранее откровенную фотосессию, сообщает Metro.
Джигурда решил засудить Собянина
Актёр Никита Джигурда заявил о намерении судиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Тот, по его мнению, повинен в сговоре с теневых мировых элит, которые якобы выдумали несуществующую эпидемию коронавируса.