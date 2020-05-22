Швеция испугала Европу

Европа может поместить Швецию в изоляцию в связи с высокой смертностью от коронавируса. Отказ от жёсткого карантина в скандинавском государстве привёл к тому, что там зафиксировано большего всего смертей на единицу населения в Европе. Поэтому другие европейские страны рассчитывают на то, что для шведов их границы останутся закрытыми даже после открытия для остальных.

Швеция ещё 19 мая вышла на первое место по смертности от COVID-19 в Европе на единицу населения. Там было зарегистрировано 6,4 смерти на миллион человек. Ранее этот печальный рейтинг возглавляла Великобритания , в лидерах также находилась Бельгия , но в последние недели результаты карантинных мер в этих странах начали давать свои плоды.

Швеция же изначально не вводила режим принудительной изоляции граждан, ограничиваясь рекомендациями держать дистанцию и не посещать людных мест. В стране остаются открытыми бары и рестораны, школы, большинство офисов, хотя собрания больше 500 человек были запрещены и закрылись высшие учебные заведения. Шведские власти объясняют это тем, что карантин и закрытие границ дадут сравнительно мало преимуществ, но серьёзно подорвут общественное здоровье и экономику.

На данный момент в Швеции зарегистрирована 3831 смерть от коронавируса. Для сравнения, в соседних Дании, Финляндии и Норвегии — 551, 301 и 233 соответственно. Ситуация в Швеции начинает беспокоить соседей, особенно в свете грядущего открытия границ. Скорее всего, Швецию, которая не хочет изолировать своих граждан, саму изолируют за такую политику.

Я считаю, что Дания не должна открывать свою границу со Швецией сейчас, потому что ситуация с COVID-19 там бесконтрольная, — заявил Financial Times датский парламентарий Петер Скааруп. — Дания должна подождать, пока ситуация в Швеции нормализуется. Так что это рациональное решение, основанное на смертности от COVID-19.

В Европе становится всё популярнее концепция «безопасных пузырей», то есть зоны открытых границ между странам, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 примерно одинаковая. Первый такой пузырь в середине мая появился в Прибалтике: открыли границы друг для друга Латвия, Литва и Эстония. Следующий может возникнуть в Скандинавии, но ситуация в Швеции этому препятствует.

Но несмотря на критику международного сообщества, шведы продолжают настаивать на своей правоте. Другие европейские страны после жёсткого карантина приняли стратегию постепенного возвращения к нормальной жизни. Это, по мнению Стокгольма, только приведёт ко второй волне эпидемии. Более мягкие ограничительные меры Швеции позволяют не отменять их долгое время и жить в таком режиме до того, как появится вакцина или эффективное лекарство от коронавируса, считают там.

Если мы хотим вернуться к обществу без карантина, то общество должно будет изменить своё поведение на средний или долгий период времени, — заявил в апреле исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан , подчеркнув, что Швеция может стать «моделью будущего».

В Швеции также обращают внимание на то, что больницы в государстве не переполнены и хорошо справляются с наплывом инфицированных. Кроме того, в стране полагают, что за счёт приобретения «коллективного иммунитета» им удастся выйти из кризиса быстрее, чем другим государствам. Стоит отметить, что большинство учёных не поддерживают идею «коллективного иммунитета», так как на данный момент у них мало данных о том, формируется ли у людей, переболевших COVID-19, устойчивая защита от заболевания в будущем.

Скорее всего, Стокгольм не сильно расстроится, если другие страны оставят границы закрытыми для его жителей, ведь правительство официально рекомендовало гражданам провести летний отпуск дома.