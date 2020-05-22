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Джигурда решил засудить Собянина из-за «фейкового коронавируса» 

News.ru 1 час назад
Актёр Никита Джигурда заявил о намерении судиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Тот, по его мнению, повинен в сговоре с теневых мировых элит, которые якобы выдумали несуществующую эпидемию коронавируса.
Столичный градоначальник, считает артист, наживается на ситуации.
Вы ввели электронные пропуска, штрафуете людей за отсутствие этого пропуска. Если посчитать, сколько вы зарабатываете на масках, перчатках и этих штрафах, нефти добывать не надо, — заявил Джигурда в «досудебном» видеообращении к Собянину.
Он назвал мэра Москвы мародёром и мошенником, пообещав доказать это «с фактами и цифрами на руках».
Актёр упрекнул политика в следовании рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которая, по его словам, неоднократно была уличена в сговоре с фармацевтическими компаниями. Пагубность действий мэра столицы усугубляется тем, что утверждаемые им ограничения копируют главы российских регионов.
Как следует из официальных данных, по состоянию на утро 22 мая в России зарегистрировано свыше 317,8 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, более 3,1 тысячи человек скончались, более 92,8 тысячи пациентов выписаны из больниц.
В целом в мире уже около 5,2 млн заражений, свыше 334,7 человек умерли, около 2,1 млн выздоровели.
Ранее, как писал NEWS.ru, гражданская жена Джигурды фигуристка Марина Анисина заявила, что получила предложение от одного из российских телеканалов за деньги рассказать в ток-шоу, что она или её дети якобы заразились коронавирусом. В своём видеопослании Собянину актёр вновь упомянул об этой истории.
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Шоу-бизнес , Видео , Никита Джигурда , Сергей Собянин , Марина Анисина , ВОЗ , Москва
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