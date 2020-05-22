Столичный градоначальник, считает артист, наживается на ситуации.

Вы ввели электронные пропуска, штрафуете людей за отсутствие этого пропуска. Если посчитать, сколько вы зарабатываете на масках, перчатках и этих штрафах, нефти добывать не надо, — заявил Джигурда в «досудебном» видеообращении к Собянину.

Он назвал мэра Москвы мародёром и мошенником, пообещав доказать это «с фактами и цифрами на руках».

Актёр упрекнул политика в следовании рекомендациям Всемирной организации здравоохранения , которая, по его словам, неоднократно была уличена в сговоре с фармацевтическими компаниями. Пагубность действий мэра столицы усугубляется тем, что утверждаемые им ограничения копируют главы российских регионов.

Как следует из официальных данных, по состоянию на утро 22 мая в России зарегистрировано свыше 317,8 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, более 3,1 тысячи человек скончались, более 92,8 тысячи пациентов выписаны из больниц.

В целом в мире уже около 5,2 млн заражений, свыше 334,7 человек умерли, около 2,1 млн выздоровели.