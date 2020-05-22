Спрогнозировано завершение пандемии в Крыму

Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму . Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.

По мнению специалистов аваналитического центра Крымского федерального университета (КФУ), в случае полного снятия карантинных мер на полуострове произойдет вспышка заболеваемости, при которой вирус могут подхватить более полусотни тысяч человек. При таком сценарии регион выйдет на пик только к концу августа.

«В таком случае пиковое количество госпитализаций приблизится к 50 тысячам человек, а этого наша система здравоохранения выдержать не сможет», — заявил проректор университета по научной деятельности Анатолий Кубышкин.

Он добавил, что расчеты строились с учетом того, что население не сталкивалось с коронавирусом, и у людей нет к нему иммунитета. Существует и вероятность того, что во время летней жары вирусу будет сложнее выживать, а значит, количество зараженных может оказаться меньше.

Второй вариант развития событий предполагает сохранение индекса передачи коронавируса на сегодняшнем уровне — тогда ситуация «растянется на неподеленное время с колебанием числа COVID-позитивных от 30 до 120 человек». Реализовать такой сценарий будет сложно, поскольку в стране уже начинают ослаблять карантинные меры, чтобы спасти бизнес, в том числе и туристический.

При любом раскладе, подытожили ученые, жителям Крыма и туристам придется долгое время жить и отдыхать в условиях пандемии. Коронавирус никуда не уйдет до тех пор, пока к нему не выработается иммунитет, по меньше мере, у 60-70 процентов населения.

Однако существуют меры, позволяющие не допустить распространения инфекции: внедрение тестирования, создание лабораторий и бюджетные места для подготовки врачей-инфекционистов.

Ранее сообщалось, что в Крыму закупят 25 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для туристов. По словам главы региона Сергея Аксенова, процедура, позволяющая «быстро выявить заболевших и отделить их от здоровых людей», поможет местным властям просчитать модель организации туристического сезона. Закупленные тесты будут использоваться во всех санаториях полуострова с момента их открытия.

Сроки открытия курорта для туристов будут обозначены к 26-27 мая, добавил Аксенов.

По последним данным, в Крыму зарегистрировано 324 случая заражения COVID-2019, выздоровели 130 человек.