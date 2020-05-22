Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях

Векторная вакцина от коронавирусной инфекции неофициально проверена на людях. Сами себе её ввели сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).

Об этом рассказал директор центра академик РАН Александр Гинцбург , сообщает «Интерфакс». Он пояснил, что у разработчиков вакцины, организаторов доклинических исследований и технологов появился иммунитет к заразе, а негативных эффектов не выявлено.

Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (…) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены, — отметил директор НИЦЭМ.

Вакцина центра создана на основе ДНК аденовируса, в которую встроили ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус стал «контейнером», который доставляет коронавирусный ген в клетки и запускает там синтез белков оболочки нового коронавируса. Речь идёт о той самой «короне», благодаря которой распространившийся по планете вирус получил своё название. Так иммунная система знакомится с потенциальным врагом.

В настоящий момент вакцину испытывают на приматах. После получения результатов НИЦЭМ отправит в Минздрав запрос на разрешение клинических исследований. В центре надеются провести их в течении лета 2020 года.