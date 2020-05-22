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Вакцина от коронавируса испытана на людях в РФ 

News.ru и ещё 27 3 часа назад
Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency
Векторная вакцина от коронавирусной инфекции неофициально проверена на людях. Сами себе её ввели сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
Об этом рассказал директор центра академик РАН Александр Гинцбург, сообщает «Интерфакс». Он пояснил, что у разработчиков вакцины, организаторов доклинических исследований и технологов появился иммунитет к заразе, а негативных эффектов не выявлено.
Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (…) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены, — отметил директор НИЦЭМ.
Вакцина центра создана на основе ДНК аденовируса, в которую встроили ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус стал «контейнером», который доставляет коронавирусный ген в клетки и запускает там синтез белков оболочки нового коронавируса. Речь идёт о той самой «короне», благодаря которой распространившийся по планете вирус получил своё название. Так иммунная система знакомится с потенциальным врагом.
В настоящий момент вакцину испытывают на приматах. После получения результатов НИЦЭМ отправит в Минздрав запрос на разрешение клинических исследований. В центре надеются провести их в течении лета 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил: первые результаты испытаний российской вакцины против коронавируса могут появиться только в конце июля. По словам главы Минздрава, над вакциной работают несколько производителей в России. Начались доклинические испытания.
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Наука и техника , Александр Гинцбург , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РАН , Интерфакс
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