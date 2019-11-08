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Умер «главный козел» России 

Рамблер 44 минуты назад
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, который дружил с тигром Амуром. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт парка.
Козел умер во вторник, 5 ноября. За Тимуром ухаживал его личный врач.
«Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», — сообщила Головина.
Козел Тимур стал звездой в ноябре 2015 года. Его привели на съедение к тигру Амуру, но животные подружились. В январе 2016 года, однако, тигр напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его.
После лечения козла в московской клинике было принято решение, что Тимур больше никогда не будет вместе с Амуром.
В 2017 году коза Меркель из Московской области родила от Тимура козленка. Меркель проходила конкурс на лучшую подругу для козла и обошла марийскую козу Саиру и Ксюшу из Татарстана.
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Теги:
Общество , Фото
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