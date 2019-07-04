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Российским грибникам настал конец 

Рамблер 5 часов назад
Минсельхоз предложил взять сбор ягод и грибов под контроль.
Как сообщает Риа Новости, ведомство хочет регулировать сферу сбора, переработки и оборота "дикорастущих пищевых ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок", а также лекарственных растений.
Подчёркивается, что указанные природные богатства пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом.
В Минсельхозе считают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая обладает высоким потенциалом экономического роста.
Ведомство указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.
В 2017 году в СМИ появились слухи о «лицензиях на сбор грибов», которые ведомство опровергло.
«Тихая охота» является одним из самых распространенных видов активного отдыха, а также отличным способом пополнить кладовую продуктами питания в России.
Общество , Фото , Минсельхоз
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