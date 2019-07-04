Российским грибникам настал конец

Минсельхоз предложил взять сбор ягод и грибов под контроль.

Как сообщает Риа Новости, ведомство хочет регулировать сферу сбора, переработки и оборота "дикорастущих пищевых ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок", а также лекарственных растений.

Подчёркивается, что указанные природные богатства пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом.

В Минсельхозе считают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая обладает высоким потенциалом экономического роста.

Ведомство указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.

В 2017 году в СМИ появились слухи о «лицензиях на сбор грибов», которые ведомство опровергло.

«Тихая охота» является одним из самых распространенных видов активного отдыха, а также отличным способом пополнить кладовую продуктами питания в России.