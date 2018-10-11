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Жена депутата перекрыла МКАД ради славы
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Жена депутата перекрыла МКАД ради славы
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы

Жена депутата устроила откровенные танцы посреди МКАД 

Рамблер 50 минут назад
Певица Оксана Яковлева устроила съемки клипа на МКАД и столкнулась с критикой интернет-пользователей.
Яковлева опубликовала в Instagram отрывок видео. Она рассказала, что решила снять клип на МКАД, так как в припеве ее песни есть слова «сходим с ума», а танцы на оживленной трассе — это сумасшедшая идея.
По словам Яковлевой, танцевать на дороге было страшно, а ее оператора чуть не сбили.
«С какого лешего устраивать это на МКАДе, создавая пробки и доставляя неудобства для остальных?» — возмутился в комментариях @imhukku91 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«На этом километре и так пробки постоянные, ещё и эти устроили танцульки в час пик … а на трешке или на садовом не?» — написала @vancamp_kat.
Яковлева — супруга муниципального депутата городского поселения Щелково Алексея Яковлева.
Муж поинтересовался у нее в комментариях, что она «творит без него».
«Я знал что ты обезбашенная но не до такой степени)) давай повнимательнее там», — написал он.
Певица отметила, что пока ее не оштрафовали, но полицейский снимал происходящее на видео.
По данным ФАН, действиями Яковлевой заинтересовались в ГИБДД. Ведомство изучает опубликованный ею ролик.
Комментарии60
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