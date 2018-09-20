Байкер Хирург довел жену до туалета 

Бывшая гражданская супруга, мать двоих дочерей Наталья Лебедева обвинила лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова ("Хирург") в неуплате алиментов и в том, что он загнал ее с детьми в нищету.
По словам экс-модели, они с девочками вынуждены выживать. Женщина рассказала, что в 2013 году они с Александром разошлись из-за ссор, особенностей характера байкера и его отказа регистрировать отношения.
"У меня на руках судебный приказ от 3 июня 2013 года, согласно которому Хирург должен оплачивать содержание своих детей ежемесячно в размере 1/3 части заработной платы или иного дохода. А мне приставы заявляют, что он безработный, что они якобы не нашли у него никакого имущества и даже жилья, что все многомиллионные государственные гранты, о которых открыто написано в Интернете и которые получили "Ночные волки", лично к Залдастанову никакого отношения не имеют", — рассказала бывшая жена байкера, бывшая модель Наталья Лебедева в интервью "Московскому комсомольцу".
Наталья рассказала, что сейчас они со старшей дочерью работают уборщицами.
"Хирург делает политическую карьеру, завязанную на патриотизме, на молодежи, на детях… Но какой пример он подает подрастающему поколению, если две его дочери живут практически в нищете", — заявила Лебедева.
Залдостанов заявил, что у него не было и нет никаких долгов по алиментам.
"У меня много детей, в том числе и усыновленных. Пятеро из них уже давно выросли, окончили вузы и помогают мне. Малолетних детей у меня нет. Никаких задолженностей нет и никогда не было. Работал как биоробот, детям помогал и делами, и деньгами… Если теперь у кого-то появилась претензия, пусть обращается в суд", — цитирует байкера Teleprogramma.pro.
Однако, глядя на фотографии Натальи Лебедевой в Instagram, она совсем не похожа на женщину, живущую в нищите.