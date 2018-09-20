Байкер Хирург довел жену до туалета 

1/12 Бывшая гражданская супруга, мать двоих дочерей Наталья Лебедева обвинила лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова ("Хирург") в неуплате алиментов и в том, что он загнал ее с детьми в нищету Фото: Коллаж

2/12 По словам экс-модели, они с девочками вынуждены выживать Фото: instagram.com/ledidevi

3/12 Женщина рассказала, что в 2013 году они с Александром разошлись из-за ссор, особенностей характера байкера и его отказа регистрировать отношения ТАСС Фото:

4/12 "У меня на руках судебный приказ от 3 июня 2013 года, согласно которому Хирург должен оплачивать содержание своих детей ежемесячно в размере 1/3 части заработной платы или иного дохода... Фото: instagram.com/ledidevi

5/12 ...А мне приставы заявляют, что он безработный, что они якобы не нашли у него никакого имущества и даже жилья, что все многомиллионные государственные гранты, о которых открыто написано в Интернете и которые получили "Ночные волки", лично к Залдастанову никакого отношения не имеют", - рассказала бывшая жена байкера Наталья Лебедева в интервью "Московскому комсомольцу" ТАСС Фото:

6/12 Наталья рассказала, что сейчас они со старшей дочерью работают уборщицами Фото: instagram.com/ledidevi

7/12 "Хирург делает политическую карьеру, завязанную на патриотизме, на молодежи, на детях… Но какой пример он подает подрастающему поколению, если две его дочери живут практически в нищете", – заявила Лебедева Фото: instagram.com/ledidevi

8/12 Залдостанов заявил, что у него не было и нет никаких долгов по алиментам. "У меня много детей, в том числе и усыновленных... РИА Новости Фото:

9/12 ...Пятеро из них уже давно выросли, окончили вузы и помогают мне. Малолетних детей у меня нет. Никаких задолженностей нет и никогда не было. Работал как биоробот, детям помогал и делами, и деньгами... ТАСС Фото:

10/12 ...Если теперь у кого-то появилась претензия, пусть обращается в суд", – цитирует байкера Teleprogramma.pro ТАСС Фото:

11/12 Однако, глядя на фотографии Натальи Лебедевой в Instagram, она совсем не похожа на женщину, живущую в нищите Фото: instagram.com/ledidevi