Умер Юрий Мартынов 

1/9 Российский актер Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Государственного театра киноактера. Причина его смерти не уточняется Фото: "Вечный зов" (1973-1983)

2/9 Директора театра Сурен Шаумян отметил, что Мартынов создавал потрясающие образы в кино, используя «природные данные и артистистический темперамент вкупе с силой характера» Фото: "Новые приключения неуловимых" (1968)

3/9 Заслуженный артист России Юрий Мартынов окончил ВГИК в 1958 году Фото: "Им было девятнадцать..." (1960)

4/9 Он прослужил в театре киноактера более 50 лет Фото: "Гусарская баллада" (1962)

5/9 Среди его киноработ - роли в фильмах «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вечный зов», «Дело было в Пенькове», «Гусарская баллада», «Барышня-крестьянка» и многих других Фото: "Нейлон 100%" (1973)

6/9 Фото: "Неподсуден" (1969)

7/9 Фото: "Два капитана" (1976)

8/9 Фото: "Время летать" (1987)