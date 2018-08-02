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Умер Юрий Мартынов
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Умер Юрий Мартынов 

Рамблер 1 час назад
Российский актер Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Государственного театра киноактера. Причина его смерти не уточняется.
1/9  Российский актер Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Государственного театра киноактера. Причина его смерти не уточняется
Фото:
2/9  Директора театра Сурен Шаумян отметил, что Мартынов создавал потрясающие образы в кино, используя «природные данные и артистистический темперамент вкупе с силой характера»
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3/9  Заслуженный артист России Юрий Мартынов окончил ВГИК в 1958 году
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4/9  Он прослужил в театре киноактера более 50 лет
Фото:
5/9  Среди его киноработ - роли в фильмах «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вечный зов», «Дело было в Пенькове», «Гусарская баллада», «Барышня-крестьянка» и многих других
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9/9 
Фото:
Российский актер Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Государственного театра киноактера.
Причина его смерти не уточняется.
Директора театра Сурен Шаумян отметил, что Мартынов создавал потрясающие образы в кино, используя «природные данные и артистистический темперамент вкупе с силой характера».
Заслуженный артист России Юрий Мартынов окончил ВГИК в 1958 году.
Он прослужил в театре киноактера более 50 лет. Среди его киноработ — роли в фильмах «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вечный зов», «Дело было в Пенькове», «Гусарская баллада», «Барышня-крестьянка» и многих других.
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