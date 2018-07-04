Антону Носику исполнилось бы 52 

1/10 4 июля исполнилось бы 52 года российскому журналисту, блогеру Антону Носику. Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, в разное время занимавших ведущие позиции на рынке. Он оказал огромное влияние на развитие российского интернета Фото: instagram.com/dolboed

2/10 Антон Носик родился в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. Окончил стоматологический университет. В 1990 году эмигрировал в Израиль, где занялся журналистикой: вел колонку в русскоязычной газете «Вести». В 1997 году Носик вернулся в Россию Фото: instagram.com/dolboed

3/10 Вместе с Фондом эффективной политики занялся запуском сайтов «Газеты.Ru» (запуск в 1999) и Lenta.Ru (в том же году), главным редактором которой был до 2004 года. До 2012 года Носик работал в компании SUP, которая владела в том числе «Живым Журналом», также учредил благотворительный фонд «Помоги.org». В 2014 году он запустил маркетинговое агентство «Мохнатый сыр» ТАСС Фото:

4/10 В 2015 году из-за статьи в своем блоге с заголовком «Стереть Сирию с лица земли» стал обвиняемым по делу об экстремизме. Носик обвинялся в экстремизме по статье 282 УК РФ за высказывание своей позиции относительно событий в Сирии и в эфире программы «Особое мнение» радиостанции «Эхо Москвы» Фото: instagram.com/dolboed

5/10 Суд признал его виновным и назначил ему штраф в 500 тыс. рублей, позже сумму снизили до 300 тыс. рублей Фото: instagram.com/dolboed

6/10 В январе 2017 года Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу Носика на приговор Мосгорсуда ТАСС Фото:

7/10 Антон Носик скончался от сердечного приступа в 2017 году в ночь на 9 июля на даче у друзей. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве Фото: instagram.com/dolboed

8/10 Фото: instagram.com/dolboed