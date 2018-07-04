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Антону Носику исполнилось бы 52
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Антону Носику исполнилось бы 52 

Рамблер 32 минуты назад
4 июля исполнилось бы 52 года российскому журналисту, блогеру Антону Носику. Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru. Он оказал огромное влияние на развитие российского интернета.
1/10  4 июля исполнилось бы 52 года российскому журналисту, блогеру Антону Носику. Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, в разное время занимавших ведущие позиции на рынке. Он оказал огромное влияние на развитие российского интернета
Фото:
2/10  Антон Носик родился в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. Окончил стоматологический университет. В 1990 году эмигрировал в Израиль, где занялся журналистикой: вел колонку в русскоязычной газете «Вести». В 1997 году Носик вернулся в Россию
Фото:
3/10  Вместе с Фондом эффективной политики занялся запуском сайтов «Газеты.Ru» (запуск в 1999) и Lenta.Ru (в том же году), главным редактором которой был до 2004 года. До 2012 года Носик работал в компании SUP, которая владела в том числе «Живым Журналом», также учредил благотворительный фонд «Помоги.org». В 2014 году он запустил маркетинговое агентство «Мохнатый сыр»
Фото:
4/10  В 2015 году из-за статьи в своем блоге с заголовком «Стереть Сирию с лица земли» стал обвиняемым по делу об экстремизме. Носик обвинялся в экстремизме по статье 282 УК РФ за высказывание своей позиции относительно событий в Сирии и в эфире программы «Особое мнение» радиостанции «Эхо Москвы»
Фото:
5/10  Суд признал его виновным и назначил ему штраф в 500 тыс. рублей, позже сумму снизили до 300 тыс. рублей
Фото:
6/10  В январе 2017 года Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу Носика на приговор Мосгорсуда
Фото:
7/10  Антон Носик скончался от сердечного приступа в 2017 году в ночь на 9 июля на даче у друзей. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве
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Фото:
10/10 
Фото:
4 июля исполнилось бы 52 года российскому журналисту, блогеру Антону Носику. Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru.
Антон Носик родился в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. Окончил стоматологический университет. В 1990 году эмигрировал в Израиль, где занялся журналистикой: вел колонку в русскоязычной газете «Вести». В 1997 году Носик вернулся в Россию. Вместе с Фондом эффективной политики занялся запуском сайтов «Газеты.Ru» (запуск в 1999) и Lenta.Ru (в том же году), главным редактором которой был до 2004 года. До 2012 года Носик работал в компании SUP, которая владела в том числе «Живым Журналом», также учредил благотворительный фонд «Помоги.org». В 2014 году он запустил маркетинговое агентство «Мохнатый сыр». В 2015 году из-за статьи в своем блоге с заголовком «Стереть Сирию с лица земли» стал обвиняемым по делу об экстремизме. Носик обвинялся в экстремизме по статье 282 УК РФ за высказывание своей позиции относительно событий в Сирии и в эфире программы «Особое мнение» радиостанции «Эхо Москвы». Суд признал его виновным и назначил ему штраф в 500 тыс. рублей, позже сумму снизили до 300 тыс. рублей. В январе 2017 года Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу Носика на приговор Мосгорсуда. Антон Носик скончался от сердечного приступа в 2017 году в ночь на 9 июля на даче у друзей. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.
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