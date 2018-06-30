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На Москву обрушился «ливень века»
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На Москву обрушился «ливень века»
Рамблер
31 минуту назад
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Фотографии из соцсетей смотрите в нашей галерее.
1/9
Погода в Москве резко ухудшилась – на столицу обрушился шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, сильный дождь, местами град и гроза.
Фото:
@angelagalkina
2/9
В соцсетях окрестили событие "ливнем века".
Фото:
@djpavlo2
3/9
Повалены десятки деревьев. Как сообщает телеграм-канал Mash, повалено 50 деревьев.
Фото:
@pro_mitino
4/9
Жители города пишут в соцсетях о своих ощущениях от разгула стихии и делятся видео.
Фото:
@nightymagway
5/9
«Только собрался я по делам, а тут... Хорошо что задержался на пару минут))», -- делится пользователь в Инстаграм.
Фото:
@aleksfotomix
6/9
«Москва- тропический ливень!!!)» -- пишет в Фейсбук другой житель города.
Фото:
@elenaskripinskaia
7/9
«Да, не завидую я тому, кто оказался в этот момент на улице», - делится в видео москвичка.
Фото:
@elmariache777 •
8/9
Фото:
@zabeich
9/9
Фото:
@rweek.ru
В субботу из-за ожидаемого ливня и гроз были закрыты парк болельщиков футбола на Воробьёвых горах, Московский зоопарк, ВДНХ и городские парки.
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