На Москву обрушился «ливень века» 

1/9 Погода в Москве резко ухудшилась – на столицу обрушился шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, сильный дождь, местами град и гроза. @angelagalkina Фото:

2/9 В соцсетях окрестили событие "ливнем века". @djpavlo2 Фото:

3/9 Повалены десятки деревьев. Как сообщает телеграм-канал Mash, повалено 50 деревьев. @pro_mitino Фото:

4/9 Жители города пишут в соцсетях о своих ощущениях от разгула стихии и делятся видео. @nightymagway Фото:

5/9 «Только собрался я по делам, а тут... Хорошо что задержался на пару минут))», -- делится пользователь в Инстаграм. @aleksfotomix Фото:

6/9 «Москва- тропический ливень!!!)» -- пишет в Фейсбук другой житель города. @elenaskripinskaia Фото: