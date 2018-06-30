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На Москву обрушился «ливень века»
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На Москву обрушился «ливень века» 

Рамблер 31 минуту назад
Фотографии из соцсетей смотрите в нашей галерее.
1/9  Погода в Москве резко ухудшилась – на столицу обрушился шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, сильный дождь, местами град и гроза.
Фото:
2/9  В соцсетях окрестили событие "ливнем века".
Фото:
3/9  Повалены десятки деревьев. Как сообщает телеграм-канал Mash, повалено 50 деревьев.
Фото:
4/9  Жители города пишут в соцсетях о своих ощущениях от разгула стихии и делятся видео.
Фото:
5/9  «Только собрался я по делам, а тут... Хорошо что задержался на пару минут))», -- делится пользователь в Инстаграм.
Фото:
6/9  «Москва- тропический ливень!!!)» -- пишет в Фейсбук другой житель города.
Фото:
7/9  «Да, не завидую я тому, кто оказался в этот момент на улице», - делится в видео москвичка.
Фото:
8/9 
Фото:
9/9 
Фото:
В субботу из-за ожидаемого ливня и гроз были закрыты парк болельщиков футбола на Воробьёвых горах, Московский зоопарк, ВДНХ и городские парки.
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