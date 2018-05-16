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Снимки гибельного пути
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Снимки гибельного пути 

Рамблер 2 часа назад
В 1911 году австралийские полярники отправились в Антарктиду, чтобы исследовать неизвестные земли. Экспедиция обернулась борьбой за выживание. Снимки, рассказывающие об адской ледяной экспедиции — в нашей фотогалерее.
1/17  В 1911 году группа ученых и искателей приключений под предводительством австралийского геолога Дугласа Моусона направилась на неизведанные земли Антарктики
Фото:
2/17  Путь оказался очень тяжелым, два участника экспедиции погибли, не выдержав тягот Антарктики. Сам Моусон выжил с трудом. "Никогда я еще не был так близок к гибели, я спасся чудом", - писал он в своем дневнике
Фото:
3/17  Пар от дыхания замерзал, закрывая лица ледяной маской
Фото:
4/17  Пингвины Адели служили пищей для членов экспедиции и ездовых собак. Кроме того, полярники придумали себе развлечение: они неслышно подкрадывались к пингвинам, мирно расположившимся на скалах, и сталкивали их в океан
Фото:
5/17  Команда пытается поставить палатку при штормовом ветре — работа может длиться больше часа, в здешних краях ветра бушуют, не смолкая. К тяготам жизни в ледяной пустыне на голодном пайке добавлялись постоянная тревога о том, как бы не сбиться с пути
Фото:
6/17  Один из участников экспедиции исследует огромную ледяную пещеру в полутора километрах от главной базы на восточной оконечности мыса Грей
Фото:
7/17  Пингвин Склейтера, или Большой хохлатый пингвин
Фото:
8/17  Скелет морского слона
Фото:
9/17  Ловля макропланктона с борта экспедиционной шхуны "Аврора"
Фото:
10/17 
Фото:
11/17  Пингвин Виктории или Толстоклювый пингвин
Фото:
12/17  Огромный ледяной гриб
Фото:
13/17  Самка морского слона на острове Маккуори
Фото:
14/17  Бухта Содружество
Фото:
15/17  Дневной сон на тюленьем острове
Фото:
16/17  Замерзший пингвин Адели
Фото:
17/17  У входа в астрономическую обсерваторию
Фото:
В 1911 году группа ученых и искателей приключений под предводительством австралийского геолога Дугласа Моусона направилась на неизведанные земли Антарктики.
Путь оказался очень тяжелым, два участника экспедиции погибли, не выдержав тягот Антарктики. Сам Моусон выжил с трудом.
"Никогда я еще не был так близок к гибели, я спасся чудом", — писал он в своем дневнике.
Снимки фотографа экспедиции Фрэнка Херли, рассказывающие об адской ледяной экспедиции — в нашей фотогалерее.
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