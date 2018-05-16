Снимки гибельного пути 

1/17 В 1911 году группа ученых и искателей приключений под предводительством австралийского геолога Дугласа Моусона направилась на неизведанные земли Антарктики Фото: State Library of New South Wales

2/17 Путь оказался очень тяжелым, два участника экспедиции погибли, не выдержав тягот Антарктики. Сам Моусон выжил с трудом. "Никогда я еще не был так близок к гибели, я спасся чудом", - писал он в своем дневнике Фото: State Library of New South Wales

3/17 Пар от дыхания замерзал, закрывая лица ледяной маской Фото: State Library of New South Wales

4/17 Пингвины Адели служили пищей для членов экспедиции и ездовых собак. Кроме того, полярники придумали себе развлечение: они неслышно подкрадывались к пингвинам, мирно расположившимся на скалах, и сталкивали их в океан Фото: State Library of New South Wales

5/17 Команда пытается поставить палатку при штормовом ветре — работа может длиться больше часа, в здешних краях ветра бушуют, не смолкая. К тяготам жизни в ледяной пустыне на голодном пайке добавлялись постоянная тревога о том, как бы не сбиться с пути Фото: State Library of New South Wales

6/17 Один из участников экспедиции исследует огромную ледяную пещеру в полутора километрах от главной базы на восточной оконечности мыса Грей Фото: State Library of New South Wales

7/17 Пингвин Склейтера, или Большой хохлатый пингвин Фото: State Library of New South Wales

8/17 Скелет морского слона Фото: State Library of New South Wales

9/17 Ловля макропланктона с борта экспедиционной шхуны "Аврора" Фото: State Library of New South Wales

10/17 Фото: State Library of New South Wales

11/17 Пингвин Виктории или Толстоклювый пингвин Фото: State Library of New South Wales

12/17 Огромный ледяной гриб Фото: State Library of New South Wales

13/17 Самка морского слона на острове Маккуори Фото: State Library of New South Wales

14/17 Бухта Содружество Фото: State Library of New South Wales

15/17 Дневной сон на тюленьем острове Фото: State Library of New South Wales

16/17 Замерзший пингвин Адели Фото: State Library of New South Wales