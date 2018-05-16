Снимки гибельного пути 

В 1911 году австралийские полярники отправились в Антарктиду, чтобы исследовать неизвестные земли. Экспедиция обернулась борьбой за выживание. Снимки, рассказывающие об адской ледяной экспедиции — в нашей фотогалерее.
1/17 В 1911 году группа ученых и искателей приключений под предводительством австралийского геолога Дугласа Моусона направилась на неизведанные земли Антарктики
Фото:
State Library of New South Wales
2/17 Путь оказался очень тяжелым, два участника экспедиции погибли, не выдержав тягот Антарктики. Сам Моусон выжил с трудом.
"Никогда я еще не был так близок к гибели, я спасся чудом", - писал он в своем дневнике
Фото:
State Library of New South Wales
3/17 Пар от дыхания замерзал, закрывая лица ледяной маской
Фото:
State Library of New South Wales
4/17 Пингвины Адели служили пищей для членов экспедиции и ездовых собак. Кроме того, полярники придумали себе развлечение: они неслышно подкрадывались к пингвинам, мирно расположившимся на скалах, и сталкивали их в океан
Фото:
State Library of New South Wales
5/17 Команда пытается поставить палатку при штормовом ветре — работа может длиться больше часа, в здешних краях ветра бушуют, не смолкая. К тяготам жизни в ледяной пустыне на голодном пайке добавлялись постоянная тревога о том, как бы не сбиться с пути
Фото:
State Library of New South Wales
6/17 Один из участников экспедиции исследует огромную ледяную пещеру в полутора километрах от главной базы на восточной оконечности мыса Грей
Фото:
State Library of New South Wales
7/17 Пингвин Склейтера, или Большой хохлатый пингвин
Фото:
State Library of New South Wales
8/17 Скелет морского слона
Фото:
State Library of New South Wales
9/17 Ловля макропланктона с борта экспедиционной шхуны "Аврора"
Фото:
State Library of New South Wales
10/17
Фото:
State Library of New South Wales
11/17 Пингвин Виктории или Толстоклювый пингвин
Фото:
State Library of New South Wales
12/17 Огромный ледяной гриб
Фото:
State Library of New South Wales
13/17 Самка морского слона на острове Маккуори
Фото:
State Library of New South Wales
14/17 Бухта Содружество
Фото:
State Library of New South Wales
15/17 Дневной сон на тюленьем острове
Фото:
State Library of New South Wales
16/17 Замерзший пингвин Адели
Фото:
State Library of New South Wales
17/17 У входа в астрономическую обсерваторию
Фото:
State Library of New South Wales
В 1911 году группа ученых и искателей приключений под предводительством австралийского геолога Дугласа Моусона направилась на неизведанные земли Антарктики.
Путь оказался очень тяжелым, два участника экспедиции погибли, не выдержав тягот Антарктики. Сам Моусон выжил с трудом.
"Никогда я еще не был так близок к гибели, я спасся чудом", — писал он в своем дневнике.
Снимки фотографа экспедиции Фрэнка Херли, рассказывающие об адской ледяной экспедиции — в нашей фотогалерее.