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Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть
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Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть 

Рамблер 1 час назад
В Сети набирает популярность новый флешмоб. На первый взгляд не сразу можно догадаться, что изображено на фотографиях участников флешмоба…
1/13  Мужчины выкладывают снимки своей шеи и подбородка снизу, иногда добавляя очки и дорисовывая на шее глаза или рот
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2/13  Получившиеся результаты выглядят странно и порой даже немного пугающе
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13/13 
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В Сети набирает популярность новый флешмоб #beardsfrombelow («Бороды, вид снизу»).
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