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Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть
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Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть
Рамблер
1 час назад
Комментарии
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В Сети набирает популярность новый флешмоб. На первый взгляд не сразу можно догадаться, что изображено на фотографиях участников флешмоба…
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Мужчины выкладывают снимки своей шеи и подбородка снизу, иногда добавляя очки и дорисовывая на шее глаза или рот
Фото:
v78
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Получившиеся результаты выглядят странно и порой даже немного пугающе
Фото:
Рамблер
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Henkko Nieminen
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boredpanda.com
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Tahel
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boredpanda.com
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boredpanda.com
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boredpanda.com
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boredpanda.com
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boredpanda.com
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boredpanda.com
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Фото:
boredpanda.com
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boredpanda.com
В Сети набирает популярность новый флешмоб #beardsfrombelow («Бороды, вид снизу»).
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