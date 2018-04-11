Пока вы спали: Мэй послала Трампа за доказательствами 

Ми-8 рухнул в Хабаровске
В Хабаровске при совершении учебного полета упал вертолет Ми-8, сообщает РИА Новости. Воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании «Восток», рухнуло на пустыре сегодня около 4:30 по московскому времени. Экипаж вертолета состоял из шести человек. Все они погибли.
Мэй послала Трампа за доказательствами
Великобритания не присоединится к военному удару США по Сирии до тех пор, пока применение химического оружия властями Арабской республики не будет иметь больше доказательств. Об этом, как сообщает Times, британский премьер Тереза Мэй заявила президенту США Дональду Трампу.
В Альпах пропал немецкий миллиардер
Бизнесмен Карл-Эриван Хауб пропал в швейцарских Альпах, сообщает газета Handelsblatt. 58-летний гендиректор холдинга Tengelmann Group, в который входит в том числе сеть магазинов строительных и хозтоваров OBI, исчез еще 7 апреля. В тот день предприниматель отправился на горный пик, но так и не вернулся в отель.
Чем будут «воевать» Россия и США
Портал National Interest рассказал, какое оружие Россия и США могут использовать друг против друга в Сирии. Так, американцы имеют в распоряжении истребители пятого поколения Lockheed/Boeing F-22 Raptor и бомбардировщики Northrop B-2 Spirit, а также крылатые ракеты «Томагавк» и AGM-86. В свою очередь, Россия может «ответить» бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160 и крылатыми ракетами Х-101 и «Калибр».
Когда подешевеет валюта
Доллар и евро подешевеют в течение одной-двух недель, заявил в интервью порталу «Дни.ру» кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб. По мнению доцента РАНХиГС, нынешняя ситуация на рынках акций и валют носит «спекулятивно-истеричный» характер и выправится за 7-14 дней, вернувшись к значениям 6 апреля или незначительно превысив их.