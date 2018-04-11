Когда выгоднее купить доллары и евро на фоне падения рубля

— В среду для рубля могли бы быть значимы итоги аукциона Минфина по размещению ОФЗ (облигаций федерального займа). Эти аукционы еженедельные — и, например, 4 апреля спрос на бумаги Минфина превысил предложение в 7,5 раза.

Если бы спрос на очередном аукционе хотя бы в 1,5-2 раза обогнал плановое предложение, то это стало бы для рубля хорошим знаком, но на сайте Минфина уже размещена информация о непроведении очередного аукциона 11 апреля "в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой".

Возможно, Минфин не хочет рисковать, но есть и другая очевидная причина: доходность по прошлым размещениям эталонных десятилеток подскочила с 7 до 7,6 процента годовых. И, возможно, Минфин решил не переплачивать, одалживая деньги новым инвесторам, а хочет выждать неделю-другую и надеется разместить новый выпуск хотя бы под доходность 7,3 процента.

В отсутствие такой "лакмусовой бумажки" в виде итогов аукциона рублевый рынок будет смотреть, как доллар среагирует в среду на данные по американской потребительской инфляции (в 15.30 по Москве ). В последнее время из-за "торговых войн" динамика на мировых рынках не в пользу доллара, но данные по инфляции влияют на политику ФРС США и могут на время поменять настроения.

Но в целом по неделе — и обвал котировок на Мосбирже , и ослабление рубля в ответ — реакция оправданная, но уже избыточная. Налицо несоответствие размера паники поводу. И можно предполагать, что нынешние пики в 63,88 рубля за доллар и в 78,7 рубля за евро — либо окончательные, и выше курсы валют уже не будут. Либо они могут быть обновлены до конца недели еще на рубль-полтора максимум, за счет еще одного витка уже чисто эмоционального движения. Затем пыль начнет оседать, курсы доллара и евро будут постепенно снижаться, и в более длительном горизонте времени доллар вернется ниже отметки в 60 рублей — на те уровни, которые стали для нас уже привычными за последние 15 месяцев, после заключения сделки с ОПЕК по нефти.

Иностранные инвесторы стали распродавать, замечу, в основном не облигации, а биржевые акции российских компаний на фондовом рынке. К ним подключились массово и внутренние российские инвесторы. Но сыграли роль в первую очередь именно продажи акций иностранцами, нерезидентами, потому что вырученные рубли они поспешили тут же перевести в валюту. Спрос на доллары и евро вырос в разы, дальше пошли срабатывать автоматические лимит-ордера, котировки валют эта лавина пошла "засасывать" вверх дальше и дальше, подключаться к скупкам валюты стали уже и российские компании, и граждане. По направлению — против рубля — такая реакция на санкции против нескольких крупных компаний нормальна. Но по величине такое падение рубля, можно сказать, неадекватно обстоятельствам, оно очень эмоционально.

И наш бизнес, и население, как-то перманентно находятся в ожидании некоего повода для "финансового апокалипсиса", держат руку на пульсе, вот и показалось, что дождались. Но стоит обратить внимание, что так серьезно доллар растет в эти дни только в России , то есть это чисто наше. Еще в пределах меньше 2 процентов отмечается очень умеренный рост доллара в таких странах БРИКС , как Бразилия ЮАР . В российском эквиваленте рост доллара на 2 процента означал бы прирост всего на 1,2 рубля.

В остальном мире на международном рынке на повестке дня — вообще давно уже, год с лишним — не рост, а снижение доллара, а с лета 2017 года ослабление доллара на forex еще и ускорилось. Тут играют роль и "торговые войны", объявления США о тарифах и защите внутреннего рынка, но и доллару, и биржам от этого не лучше, а хуже. Денежные потоки из США все чаще перенаправляются куда-нибудь в Азию, в Австралию , но по большей части — в Европу. Благодаря этому евро растет к доллару: с ноября 2017 от 1,15 до 1,25 по паре евро/доллар и сохраняет тенденцию к росту из-за сознательного сворачивания мягкой политики Европейским центральным банком

Поэтому и на forex курс евро к доллару может плавно двигаться, скорее, в сторону 1,30, чем вниз, и в России евро будет чувствовать себя сильнее. Соответственно, и возврата к котировкам ниже 70 евро за рубль может быстро не случиться, но, вероятнее всего, курс постепенно осядет в более адекватный район 72-74 рубля.

Когда покупать валюту для путешествий

Для тех, кто собирается в Европу на майские праздники — я бы посоветовал повременить с покупкой евро и постараться дождаться хотя бы небольшого снижения курса, чтобы купить ниже 74 рублей.

Если ваша поездка планируется ближе к лету, то не исключено, что вы сможете дождаться и более низкого курса. Но прямо на таких высоких пиках, как сейчас, я бы валюту покупать не рекомендовал.

Доллары тоже пока не стоит покупать. Если есть время, то сможете купить дешевле 60 рублей, а если времени нет, и ехать надо скоро, то хотя бы покупайте доллары на 2-3 рубля дешевле пиковых значений — дождавшись, пока пыль немножечко осядет.

Если валюта вам понадобится для поездок лишь осенью или следующей зимой — к тому времени нефть, вероятно, подберется к отметке 75 долларов за баррель или будет даже выше хотя бы в моменте. Нефть с прошлой недели выросла в цене на 2,5 доллара за баррель и подобралась опять к 70 долларам. А значит, и курс доллара в этом году, скорее всего, еще вернется на уровень 58 рублей.