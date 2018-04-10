Мэй требует больше доказательств «химатаки» в Думе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила во вторник президенту США Дональду Трампу, что Великобритании, прежде чем присоединиться к возможному нанесению военного удара по Сирии, нужно больше доказательств совершения властями страны предполагаемой химатаки в городе Дума, передает ТАСС со ссылкой на газету «Таймс».
Как отмечает издание, Мэй, однако, в ходе телефонного разговора с хозяином Белого дома согласилась, что международное сообщество «должно отреагировать».
В понедельник глава администрации США пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска.