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Мэй требует больше доказательств «химатаки» в Думе
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Лондон просит больше доказательств совершения химатаки в сирийской Думе 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила во вторник президенту США Дональду Трампу, что Великобритании, прежде чем присоединиться к возможному нанесению военного удара по Сирии, нужно больше доказательств совершения властями страны предполагаемой химатаки в городе Дума, передает ТАСС со ссылкой на газету «Таймс».
Как отмечает издание, Мэй, однако, в ходе телефонного разговора с хозяином Белого дома согласилась, что международное сообщество «должно отреагировать».
В понедельник глава администрации США пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска.
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