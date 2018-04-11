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США готовы атаковать Сирию
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Военные США рапортовали о готовности атаковать Сирию 

Российская Газета 10 минут назад
Фото: Reuters
Вооруженные силы США готовы к нанесению ударов по территории Сирии. Об этом в своем Twitter написал журналист телеканала i24News Давид Шустер, ссылаясь на источники в Пентагоне.
«Все необходимые боевые единицы (корабли, самолеты и крылатые ракеты) находятся на своих позициях в боевом режиме и готовы атаковать Сирию. Приказ от президента Трампа ожидается в любую минуту», — сообщил он.
10 апреля сообщалось, что американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Также стало известно, что к берегам Сирии движется авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) и десятком боевых кораблей.
9 апреля Трамп предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии. Он пообещал дать ответ в ближайшие сутки или двое.
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что в случае принятия решения о военном ударе по Сирии основными целями станут химические объекты сирийских властей. Он уточнил, что удары не будут нацелены на союзников сирийского правительства или на конкретных персон, а окончательное решение о возможном силовом ответе на «химатаку» будет принято в ближайшие дни.
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