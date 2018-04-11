США готовы атаковать Сирию

Военные США рапортовали о готовности атаковать Сирию

Вооруженные силы США готовы к нанесению ударов по территории Сирии . Об этом в своем Twitter написал журналист телеканала i24News Давид Шустер, ссылаясь на источники в Пентагоне

«Все необходимые боевые единицы (корабли, самолеты и крылатые ракеты) находятся на своих позициях в боевом режиме и готовы атаковать Сирию. Приказ от президента Трампа ожидается в любую минуту», — сообщил он.

10 апреля сообщалось, что американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус . Также стало известно, что к берегам Сирии движется авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем « Гарри Трумэн » (USS Harry S. Truman) и десятком боевых кораблей.

9 апреля Трамп предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии. Он пообещал дать ответ в ближайшие сутки или двое.