В Альпах пропал немецкий миллиардер

Владелец магазинов Obi немецкий миллиардер Хауб пропал в Альпах

По данным издания, 58-летний Хауб, увлекающийся горными лыжами, пропал в зоне Червино еще в субботу утром, последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером.

Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями. Семьая Хауба, одна из самых богатых в мире, выделила "значительную сумму" для финансирования поисков магната. Однако, по словам координатора поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре, "в таких метеоусловиях они (средства) приносят мало пользы".

"Мы проводили поиски и сегодня, как мы, так и швейцарцы, однако, учитывая погодные условия, мы не можем слишком отдаляться от трасс, поскольку это слишком рискованно", — цитирует газета Фавре.