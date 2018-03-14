Юбилей Саши Грей 

Сегодня порноактрисе Саше Грей исполняется 30 лет. Сниматься в фильмах для взрослых девушка начала уже в 18 лет.
1/10 Благодаря активной порнокарьере о Саше Грей знают многие. Девушка известна еще и тем, что не стеснялась давать громкие интервью, рассказывая о сложной судьбе актрис фильмов для взрослых
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Кадр из фильма "Открытые окна"
2/10 Грей активно объясняла публике, в чем высокий смысл ее деятельности
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/sashagrey
3/10 В 2011-м году на своей страничке в Facebook Саша Грей объявила об окончании карьеры порнозвезды
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/sashagrey
4/10 Саша снялась в одном сериале и нескольких независимых фильмах, побывала участницей индастриал-рок-группы aTelecine, выпустила книгу собственных фотографий и написала эротический роман «Общество Джульетт»
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Саша Грей в сцене из фильма «Девушка по вызову» (2009)
5/10 Сейчас Саша Грей ведет собственную страничку в Instagram. За ее жизнью следят 1,3 млн подписчиков
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/sashagrey
6/10 В 2009 году в интервью журналу Rolling Stone Саша утверждала, что в ее жизни было всего лишь шесть мужчин, тогда как в фильмах она имела контакт с 60 партнерами