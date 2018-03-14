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Юбилей Саши Грей
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Юбилей Саши Грей 

Рамблер 1 час назад
Сегодня порноактрисе Саше Грей исполняется 30 лет. Сниматься в фильмах для взрослых девушка начала уже в 18 лет.
1/10  Благодаря активной порнокарьере о Саше Грей знают многие. Девушка известна еще и тем, что не стеснялась давать громкие интервью, рассказывая о сложной судьбе актрис фильмов для взрослых
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2/10  Грей активно объясняла публике, в чем высокий смысл ее деятельности
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3/10  В 2011-м году на своей страничке в Facebook Саша Грей объявила об окончании карьеры порнозвезды
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4/10  Саша снялась в одном сериале и нескольких независимых фильмах, побывала участницей индастриал-рок-группы aTelecine, выпустила книгу собственных фотографий и написала эротический роман «Общество Джульетт»
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5/10  Сейчас Саша Грей ведет собственную страничку в Instagram. За ее жизнью следят 1,3 млн подписчиков
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6/10  В 2009 году в интервью журналу Rolling Stone Саша утверждала, что в ее жизни было всего лишь шесть мужчин, тогда как в фильмах она имела контакт с 60 партнерами
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Марина Анн Ханцис в 18 лет начала сниматься в фильмах для взрослых сначала под псевдонимом Анна Карина, взятым в честь звезды кино французской новой волны, а после взяла имя Саши Грей.
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