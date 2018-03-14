Юбилей Саши Грей 

Благодаря активной порнокарьере о Саше Грей знают многие. Девушка известна еще и тем, что не стеснялась давать громкие интервью, рассказывая о сложной судьбе актрис фильмов для взрослых

1/10 Благодаря активной порнокарьере о Саше Грей знают многие. Девушка известна еще и тем, что не стеснялась давать громкие интервью, рассказывая о сложной судьбе актрис фильмов для взрослых

В 2011-м году на своей страничке в Facebook Саша Грей объявила об окончании карьеры порнозвезды

3/10 В 2011-м году на своей страничке в Facebook Саша Грей объявила об окончании карьеры порнозвезды

6/10 В 2009 году в интервью журналу Rolling Stone Саша утверждала, что в ее жизни было всего лишь шесть мужчин, тогда как в фильмах она имела контакт с 60 партнерами