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Суперлуние-2018 в фотографиях
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Суперлуние-2018 в фотографиях
Рамблер
3 часа назад
В ночь на 2 января жители Земли стали свидетелями первого в 2018 году Суперлуния.
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Суперлуние - явление, во время которого Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние.
Фото:
ibri_clacks
2/7
Вид на Суперлуние из Рима.
Фото:
nbcnightlynews
3/7
Вид из Монреаля
Фото:
Lori Graham
4/7
Фото:
Reuters
5/7
Фото:
NASA
6/7
Аризона
Фото:
instagramaz
7/7
Тайвань
Фото:
hanhan___26
Комментарии
Пользователи соцсетей и мировые фотоагентства опубликовали красивые снимки этого события.
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