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Суперлуние-2018 в фотографиях
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Умерла Татьяна Майорова

Суперлуние-2018 в фотографиях 

Рамблер 3 часа назад
В ночь на 2 января жители Земли стали свидетелями первого в 2018 году Суперлуния.
1/7  Суперлуние - явление, во время которого Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние.
Фото:
2/7  Вид на Суперлуние из Рима.
Фото:
3/7  Вид из Монреаля
Фото:
4/7 
Фото:
5/7 
Фото:
6/7  Аризона
Фото:
7/7  Тайвань
Фото:

Пользователи соцсетей и мировые фотоагентства опубликовали красивые снимки этого события.

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