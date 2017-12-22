Лучшие фотографии года

1/16 Мальчик едет на велосипеде мимо разрушенных автомобилей и домов в районе, недавно освобожденном иракскими силами безопасности на западной стороне Мосула Фото: Felipe Dana—AP/Shutterstock

2/16 Толпа на фестивале La Tomatina в Буньоле, Валенсия, Испания Фото: Matt Stuart—Magnum Photos

3/16 Действующий вулкан Колима в Мексике во время извержения Фото: Ulises Ruiz Basurto—EPA/Shutterstock

4/16 Оголодавший белый медведь пробирается через тундру на острове Сомерсет в канадской Арктике Фото: Cristina Mittermeier—SeaLegacy

5/16 Иракские солдаты, спасшие ребенка в Мосуле Фото: Ivor Prickett—The New York Times/Redux

6/16 Последствия урагана "Мария" в Пуэрто-Рико Фото: Carolyn Cole—Los Angeles Times/Getty Images

7/16 Фестиваль Сен-Фермин в Памплоне Фото: Jesus Diges—EPA/Shutterstock

8/16 Прием пищи во время Рамадана на одной из разрушенных улиц Думы, Сирия Фото: Hamza Al-Ajweh—AFP/Getty Images

9/16 12-летний Заид Али и 11-летний Ходайфа Али утешают друг друга рядом с их разрушенным домом, Мосул, Ирак Фото: Felipe Dana—AP/Shutterstock

10/16 Люди загорают на пляже Сан-Лоренцо в Хихоне, на севере Испании Фото: Eloy Alonso—Reuters

11/16 Мужчина, застреленный средь бела дня в Акапулько, Мексика Фото: Bernandino Hernandez—AP/Shutterstock

12/16 Торговцы оценивают качество нефрита на рынке в Мьянме Фото: Adam Dean—Panos for TIME

13/16 Жители рассматривают первый айсберг сезона, который проходит на южном побережье, известном как «Айсберг Аллея», около Ферриленда в Ньюфаундленде, Канада Фото: Greg Locke—Reuters

14/16 Домашние козы сидят на дереве Арганы в Марокко Фото: Dave Watts—Minden Pictures

15/16 Северокорейские дети работают в рисовом поле Фото: Carl de Keyzer—Magnum Photos