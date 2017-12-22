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Лучшие фотографии года по версии TIME 

Рамблер 22 декабря 2017
Американский журнал TIME составил ежегодную подборку из 100 лучших фотографий. В список попали фото, запечатлевшие самые главные события уходящего года.
1/16  Мальчик едет на велосипеде мимо разрушенных автомобилей и домов в районе, недавно освобожденном иракскими силами безопасности на западной стороне Мосула
Фото:
2/16  Толпа на фестивале La Tomatina в Буньоле, Валенсия, Испания
Фото:
3/16  Действующий вулкан Колима в Мексике во время извержения
Фото:
4/16  Оголодавший белый медведь пробирается через тундру на острове Сомерсет в канадской Арктике
Фото:
5/16  Иракские солдаты, спасшие ребенка в Мосуле
Фото:
6/16  Последствия урагана "Мария" в Пуэрто-Рико
Фото:
7/16  Фестиваль Сен-Фермин в Памплоне
Фото:
8/16  Прием пищи во время Рамадана на одной из разрушенных улиц Думы, Сирия
Фото:
9/16  12-летний Заид Али и 11-летний Ходайфа Али утешают друг друга рядом с их разрушенным домом, Мосул, Ирак
Фото:
10/16  Люди загорают на пляже Сан-Лоренцо в Хихоне, на севере Испании
Фото:
11/16  Мужчина, застреленный средь бела дня в Акапулько, Мексика
Фото:
12/16  Торговцы оценивают качество нефрита на рынке в Мьянме
Фото:
13/16  Жители рассматривают первый айсберг сезона, который проходит на южном побережье, известном как «Айсберг Аллея», около Ферриленда в Ньюфаундленде, Канада
Фото:
14/16  Домашние козы сидят на дереве Арганы в Марокко
Фото:
15/16  Северокорейские дети работают в рисовом поле
Фото:
16/16  70-летний Мухаммед Мохидэйн Анис курит трубку в своей разрушенной спальне, слушая музыку на своем проигрывателе в районе аль-Шаар в Алеппо
Фото:

Полную подборку фотографий вы можете посмотреть на сайте журнала.

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