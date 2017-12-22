Лучшие фотографии года

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Мальчик едет на велосипеде мимо разрушенных автомобилей и домов в районе, недавно освобожденном иракскими силами безопасности на западной стороне Мосула
Фото:
Felipe Dana—AP/Shutterstock
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Толпа на фестивале La Tomatina в Буньоле, Валенсия, Испания
Фото:
Matt Stuart—Magnum Photos
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Действующий вулкан Колима в Мексике во время извержения
Фото:
Ulises Ruiz Basurto—EPA/Shutterstock
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Оголодавший белый медведь пробирается через тундру на острове Сомерсет в канадской Арктике
Фото:
Cristina Mittermeier—SeaLegacy
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Иракские солдаты, спасшие ребенка в Мосуле
Фото:
Ivor Prickett—The New York Times/Redux
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Последствия урагана "Мария" в Пуэрто-Рико
Фото:
Carolyn Cole—Los Angeles Times/Getty Images
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Фестиваль Сен-Фермин в Памплоне
Фото:
Jesus Diges—EPA/Shutterstock
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Прием пищи во время Рамадана на одной из разрушенных улиц Думы, Сирия
Фото:
Hamza Al-Ajweh—AFP/Getty Images
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12-летний Заид Али и 11-летний Ходайфа Али утешают друг друга рядом с их разрушенным домом, Мосул, Ирак
Фото:
Felipe Dana—AP/Shutterstock
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Люди загорают на пляже Сан-Лоренцо в Хихоне, на севере Испании
Фото:
Eloy Alonso—Reuters
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Мужчина, застреленный средь бела дня в Акапулько, Мексика
Фото:
Bernandino Hernandez—AP/Shutterstock
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Торговцы оценивают качество нефрита на рынке в Мьянме
Фото:
Adam Dean—Panos for TIME
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Жители рассматривают первый айсберг сезона, который проходит на южном побережье, известном как «Айсберг Аллея», около Ферриленда в Ньюфаундленде, Канада
Фото:
Greg Locke—Reuters
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Домашние козы сидят на дереве Арганы в Марокко
Фото:
Dave Watts—Minden Pictures
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Северокорейские дети работают в рисовом поле
Фото:
Carl de Keyzer—Magnum Photos
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70-летний Мухаммед Мохидэйн Анис курит трубку в своей разрушенной спальне, слушая музыку на своем проигрывателе в районе аль-Шаар в Алеппо
Фото:
Joseph Eid—AFP/Getty Images