В России раскрыли роль захваченного в плен на Украине французского офицера

Захваченный в плен в районе Клещеевки в ДНР французский офицер выполнял в ВСУ функции инструктора. Об этом сообщил в своем Telegram-канале франкоязычный блогер Борис Карпов.

"В селе Клещеевка был взят в плен тяжелораненый инструктор французского военного легиона", - говорится в публикации.

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Иностранный офицер, воевавший на стороне ВСУ, попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает "Военное дело", называя пленного "офицером французского легиона".

"Он находится в очень тяжелом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти жизнь. Если выживет, то станет ценным источником информации", - говорится в материале.

Telegram-канал не уточняет, является ли пленный обычным наемником или кадровым офицером Французского иностранного легиона, который является подразделением ВС Франции.

Подтверждения информации о пленении офицера под Клещеевкой также нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон с начала года неоднократно говорил, что западные страны изучают возможность отправки войск на Украину. В начале мая французский лидер даже назвал два условия для этого: прорыв ВС РФ на фронте и запрос Киева.

При этом появлялись сообщения, что Франция тайно отправила на Украину солдат своего Иностранного легиона. Официального подтверждения этих данных нет, Париж опровергал публикации в СМИ.

На фоне этих сообщений МИД России предостерег Францию от попыток создать "стратегическую неопределенность" для Москвы. В Кремле также не раз отмечали, что отправка западных войск на Украину сделает прямое столкновение России и НАТО неизбежным.

Иностранный легион - войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции и комплектуемое преимущественно из иностранцев. Легион был образован в 1831 году как подразделение, предназначенное для участия в боевых действиях исключительно за пределами страны.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались добить раненого офицера французского легиона, который попал в российский плен в районе Клещеевки в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)».

«По характеру ранений понятно, что его пытались добить, раненного в ногу, выстрелом в сердце. Но ему повезло», — отмечается в сообщении.

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Президент Франции Макрон не раз заявлял, что он готов отправить ограниченный военный контингент на Украину, заявил член Комитета ГД по международным делам, депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Белик в разговоре с «Дума ТВ».

«То, что французские войска даже в качестве наемников участвуют в этом конфликте, ни для кого не секрет. Я полагаю, что к наемникам должно быть особое отношение в плане гуманизма. Это люди, которые сами выбрали свой путь – поехать, умирать за чьи-то интересы или получать ранения, как в данном случае офицер. Это человек, мы все понимаем, но он стреляет в наших парней. Поэтому, полагаю, что на таких людей конвенция о военнопленных не должна распространяться. Это сугубо мое личное мнение», - подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, президент России Владимир Путин уже говорил, что ответные действия Москва применит, когда Макрон официально отправит свои войска на Украину.

«Сначала действие, а потом уже наш ответ», - сказал Белик.

Также парламентарий отметил, что французское общество воспринимает возможное участие в боевых действиях на Украине безрадостно.

«Я думаю, сегодня рейтинги господина Макрона и его кабинета министров, наверное, находятся на самом низком уровне или на одном из самых низком уровней за всю историю его правления», - резюмировал Белик.

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Взятый в плен наемник из Франции может пригодиться для достижения стратегических или оперативно-тактических в зоне специальной военной операции на Украине, предположил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Парламентарий считает, что политическое руководство страны найдет способ, как распорядиться «таким трофеем».

Иностранцев в плен у нас берут не в первый раз. Я честно даже не задумывался, какова их дальнейшая судьба. Какова будет его учесть? Тут может быть масса всяких вариантов, как тактических, оперативно-тактических, так и стратегических соображений по распоряжению такого рода пленникам. Я думаю, политическое руководство страны найдет способ, как распорядиться таким трофеем, — пояснил Бородай.

По мнению депутата, вооруженные формирования НАТО маскируются под наемников и солдат удачи, хотя на самом деле ими не являются. Парламентарий заявил, что они представляют штатных военнослужащих спецподразделений Альянса, которые воюют против России и при этом получают практический опыт.

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Москва готова к переговорам о судьбе французского наемника, которого российские военные взяли в плен в районе Клещеевки, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможной судьбе военнопленного.

По словам сенатора, тяжелораненого француза в первую очередь постараются вылечить и окажут всю необходимую медицинскую помощь. Только после этого по дипломатическим каналам можно будет начинать вести диалог о его обмене.

«Если человек ранен, я убежден, будет сделано все возможное, чтобы он остался жив. Если человек останется жив, выздоровеет, будут проведены переговоры о том, чтобы решить его дальнейшую судьбу», — сказал он.

Также политик подчеркнул, что этот факт еще раз доказывает, что иностранные наемники, в том числе из государств-членов НАТО, воюют в зоне боевых действий на стороне Киева.

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В США в начале мая заявили об отправке французских солдат на Украину

Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину, утверждает бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times.

«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — заявил он.

По словам экс-помощника, первая группа военных французского Иностранного легиона уже ведет активные бои с Российской армией в районе Донбасса. Эксперт также задался вопросом, какие ответные действия предпримет Россия, поскольку он уверен, что Москва не потерпит увеличения иностранных солдат на Украине.

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В случае появления французского военного контингента на Украине риск столкновения двух ядерных держав неминуемо повысится. Об этом предупредил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

"Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями", - заявил Студенников в интервью РИА Новости.

Сам факт участия ВС Франции в боях на Украине де-юре сделает Париж стороной конфликта, а его военные станут законными целями для российских сил. В связи с этим Студенников выразил надежду, что правящие элиты во Франции одумаются.

"Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий", - заключили в МИД.

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Западные наемники, принимающие участие в конфликте на Украине в рядах ВСУ, привыкли воевать, имея преимущество, и с трудом адаптируются к условиям, в которых их часто превосходят по численности и вооружению, сообщает Business Insider.

"Многие жители западных стран, приезжающие на Украину, хотят стать героями. Я постоянно вижу парней, которые едут на Украину, и они относятся к этому почти как к отпуску, не ожидая, что погибнут" - заявил один из американцев, принимавших участие в конфликте на стороне ВСУ.

По его словам, он и сам думал так же, пока не оказался на месте. Однако со временем он стал лучше понимать, насколько это рискованно.

"Я ожидал смерти, потому что у меня был такой менталитет, и меня это устраивало", - сказал он.

Пожелавший остаться анонимным наемник рассказал, что он воевал в Ираке, но на Украине темп боевых действий гораздо выше. Он отметил, что из-за массового применения беспилотников и артиллерии на Украине сложнее найти места, где можно было бы остаться в безопасности. Даже глубоко в тылу нельзя чувствовать себя в безопасности, потому что и там можно погибнуть от ракетного удара. По словам наемника, это не похоже на конфликты на Ближнем Востоке, где, если ты находишься на базе, ты "в относительной безопасности".

Такое же сравнение приводили и другие американские наемники, успевшие побывать на Украине. Один из них, использующий позывной "Джеки" и воевавший ранее в Афганистане и Ираке, рассказал BI, что, в отличие от других конфликтов, в которых он участвовал, в ходе боев в Артемовске не было времени для остановки и отдыха.

Таким образом западная тактика в этом конфликте подвергается сомнению, пишет BI. Украинские солдаты и некоторые эксперты говорят, что подготовка в стиле НАТО не подходит для этого конфликта.