В США заявили об отправке французских солдат на Украину

Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину, утверждает бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times.

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«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — заявил он.

По словам экс-помощника, первая группа военных французского Иностранного легиона уже ведет активные бои с Российской армией в районе Донбасса. Эксперт также задался вопросом, какие ответные действия предпримет Россия, поскольку он уверен, что Москва не потерпит увеличения иностранных солдат на Украине.

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