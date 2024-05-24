Офицер французского легиона попал в плен ВС РФ

Иностранный офицер, воевавший на стороне ВСУ, попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает "Военное дело", называя пленного "офицером французского легиона".

"Он находится в очень тяжелом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти жизнь. Если выживет, то станет ценным источником информации", - говорится в материале.

Telegram-канал не уточняет, является ли пленный обычным наемником или кадровым офицером Французского иностранного легиона, который является подразделением ВС Франции.

Подтверждения информации о пленении офицера под Клещеевкой также нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон с начала года неоднократно говорил, что западные страны изучают возможность отправки войск на Украину. В начале мая французский лидер даже назвал два условия для этого: прорыв ВС РФ на фронте и запрос Киева.

При этом появлялись сообщения, что Франция тайно отправила на Украину солдат своего Иностранного легиона. Официального подтверждения этих данных нет, Париж опровергал публикации в СМИ.

На фоне этих сообщений МИД России предостерег Францию от попыток создать "стратегическую неопределенность" для Москвы. В Кремле также не раз отмечали, что отправка западных войск на Украину сделает прямое столкновение России и НАТО неизбежным.

Иностранный легион - войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции и комплектуемое преимущественно из иностранцев. Легион был образован в 1831 году как подразделение, предназначенное для участия в боевых действиях исключительно за пределами страны.