На взятого офицера французского легиона призвали не распространять конвенцию о военнопленных

Президент Франции Макрон не раз заявлял, что он готов отправить ограниченный военный контингент на Украину, заявил член Комитета ГД по международным делам, депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Белик в разговоре с «Дума ТВ».

23 мая СМИ и военные корреспонденты сообщили, что иностранный военнослужащий, воюющий на стороне Украины, был захвачен в плен российскими войсками в районе Клещеевки, на территории ДНР. Возможно, что это офицер из Французского иностранного легиона, который является частью ВС Франции. Состояние пленного крайне тяжелое из-за полученных травм, и врачи борются за его жизнь, поскольку в случае его выживания, он может предоставить важную информацию.

То, что французские войска даже в качестве наемников участвуют в этом конфликте, ни для кого не секрет. Я полагаю, что к наемникам должно быть особое отношение в плане гуманизма. Это люди, которые сами выбрали свой путь – поехать, умирать за чьи-то интересы или получать ранения, как в данном случае офицер. Это человек, мы все понимаем, но он стреляет в наших парней. Поэтому, полагаю, что на таких людей конвенция о военнопленных не должна распространяться. Это сугубо мое личное мнение,

подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, президент России Владимир Путин уже говорил, что ответные действия Москва применит, когда Макрон официально отправит свои войска на Украину.

Сначала действие, а потом уже наш ответ,

сказал Белик.

Также парламентарий отметил, что французское общество воспринимает возможное участие в боевых действиях на Украине безрадостно.

Я думаю, сегодня рейтинги господина Макрона и его кабинета министров, наверное, находятся на самом низком уровне или на одном из самых низком уровней за всю историю его правления,

резюмировал Белик.

Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что показанная в конгрессе США «карта ударов» по российской территории является настоящим безумием.