Блогер раскрыл роль французского офицера, захваченного в плен в районе Клещеевки

Захваченный в плен в районе Клещеевки в ДНР французский офицер выполнял в ВСУ функции инструктора. Об этом сообщил в своем Telegram-канале франкоязычный блогер Борис Карпов.

"В селе Клещеевка был взят в плен тяжелораненый инструктор французского военного легиона", - говорится в публикации.

Ранее о пленении "офицера французского легиона" также сообщило "Военное дело". По данным Telegram-канала, его состояние оценивается как очень тяжелое, медики пытаются спасти ему жизнь.

Telegram-канал "Сводки и Аналитика СВО (Резерв)" сообщает, мужчина получил ранение в ногу, после чего его пытались добить прямо на поле боя. Об этом же пишет и Карпов, публикация которого была сделана до сообщения российских военкоров и, по всей видимости, стала источником для их публикаций.

Отметим, что из всех публикаций на эту тему нельзя сделать однозначный вывод, был ли пленный француз кадровым военнослужащим Французского иностранного легиона. Имя иностранца также не сообщается.

Официального подтверждения информации о пленении офицера под Клещеевкой также нет.