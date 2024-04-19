Отправка западных войск на Украину утянет Европу на дно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует телеканал HirTV.

«Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога», — сказал венгерский лидер.

В конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что французские войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позже глава государства повторил свои слова, подчеркнув, что этот вариант возможен.

НАТО сползает в конфликт на Украине из-за создания новой миссии по обучению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Сейчас НАТО организует новую миссию, не для отправки военных, но альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну», — рассказал политик.

Орбан подчеркнул, что если ранее Североатлантический альянс избегал темы возможного участия в конфликте, то сейчас он к этому приблизился. Политик также указал, что перед Будапештом сейчас стоит задача избежать возможного втягивания в конфликт «двух братских славянских народов».

Ранее Орбан заявил, что современная Украина не обладает суверенитетом, так как зависит от поддержки Европейского союза и Соединенных Штатов. Он добавил, что Киев в нынешнем виде является лишь «протекторатом» Запада.

Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на стороне Киева, ни на стороне Москвы. Об этом сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth Radio.

"Премьер-министр подчеркнул <...>, что пока есть национальное правительство, Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на чьей стороне", - приводит слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьера Золтан Ковач.

В сообщении на странице в X (ранее Twitter) Ковач также отметил, что, по мнению Орбана, первая фаза конфликта, включавшая разговоры об отправке войск на Украину, завершилась. Теперь, как считает венгерский премьер, страны НАТО будут обсуждать отправку совместной миссии. Орбан также выразил надежду на скорейшее прекращение военных действий и начало мирных переговоров.

Французский авиаэксперт, экс-пилот Сириль де Латтр заявил, что у Парижа нет возможностей для участия в интенсивных боевых действиях на Украине - боеприпасов у французских сил хватило бы лишь на два-три дня. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска на Украину. По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя». Власти США, Германии, Британии и других стран заявили, что у них таких планов нет.

Позже Макрон заявил, что у Парижа «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.

Де Латтр считает, что военный потенциал Франции слишком мал для участия в высокоинтенсивных боевых действиях. По его мнению, в таких условиях Макрон не рискнул бы отправлять на Украину регулярные части.

«Французская армия сокращена до минимума. <…> С другой стороны, президент Франции может использовать на Украине подразделения сил специального назначения», - заявил он.

Де Латтр подчеркнул, что в Париже также опасаются «антирекламы» французского оружия. Французские танки Leclerc или истребители Rafale были бы уничтожены российским оружием, подчеркнул он.

Бывший пилот назвал все происходящее на Украине результатом «тотального провала НАТО и Запада в целом».

Издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники из разных стран сообщает, что напряжение украинской армии на линии боевого соприкосновения достигло своего предела, и российская армия может прорвать фронт в ближайшие недели. Британский генерал Ричард Бэрронс недавно заявил BBC о пятикратном превосходстве России в снарядах. Как уже отмечалось, Украина испытывает серьёзные проблемы с нехваткой боеприпасов, и особенно артиллерийских снарядов.

Также Bloomberg утверждает, что Россия «вынуждена полагаться только на привлечение в армию контрактников, так как идея мобилизации не пользуется популярностью» в стране. Мобилизация, объявленная в сентябре 2022 года, спровоцировала выезд более миллиона человек. Это, в свою очередь, якобы снижает военный потенциал российской армии, и для масштабных военных операций по захвату Харькова или Одессы у РФ не хватит имеющихся сил.

17 апреля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ скоро освободят Часов Яр, который в Bloomberg называют наиболее приоритетной целью России.

На этом фоне в Киеве приняли предельно жёсткий закон о мобилизации, который призван отправить на фронт сотни тысяч новых солдат.

Бойцов частных военных компаний из США и Канады могут привлечь к пилотированию истребителей F-16 в зоне СВО на Украине, если поставки данной техники все же состоятся, такое мнение выразил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр. Он отметил, что с подготовкой украинских пилотов есть очень много проблем, в числе которых незнание английского языка для обучения пилотированию.

Есть возможность привлекать обученных пилотов. На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International — ЧВК, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16, — говорится в сообщении.

Он также рассказал, что на французской авиабазе украинских пилотов сначала обучают на турбовинтовом самолете РС-21, на этой машине пилот проходит «акклиматизацию», чтобы привыкнуть к использованию приборов. Далее летчиков пересаживают на старые списанные самолеты Alfa Jet и только после этого могут отправить на обучение пилотированию F-16, уточнил Латтр.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители F-16 из этой страны попадут на Украину во второй половине 2024 года после окончания обучения пилотов. Она уточнила, что первой передаст Киеву эти самолеты Дания.

Издание The National Interest ранее писало, что ничтожное количество устаревших истребителей F-16 не поможет ВСУ в противостоянии с Россией. Авторы издания также усомнились, что подержанные самолеты смогут принять участие в воздушном бою на высоких скоростях.