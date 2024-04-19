Орбан предупредил о сползании НАТО в конфликт на Украине

НАТО сползает в конфликт на Украине из-за создания новой миссии по обучению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Сейчас НАТО организует новую миссию, не для отправки военных, но альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну», — рассказал политик.

Орбан подчеркнул, что если ранее Североатлантический альянс избегал темы возможного участия в конфликте, то сейчас он к этому приблизился. Политик также указал, что перед Будапештом сейчас стоит задача избежать возможного втягивания в конфликт «двух братских славянских народов».

Ранее Орбан заявил, что современная Украина не обладает суверенитетом, так как зависит от поддержки Европейского союза и Соединенных Штатов. Он добавил, что Киев в нынешнем виде является лишь «протекторатом» Запада.