Орбан заявил об искушении Бога Европой
Отправка западных войск на Украину утянет Европу на дно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует телеканал HirTV.
«Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога», — сказал венгерский лидер.
В конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что французские войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позже глава государства повторил свои слова, подчеркнув, что этот вариант возможен.
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